Varios ladrillos se desploman desde una ventana del IES As Barxas, de Moaña, al patio y el centro alerta del peligro que suponen las grietas en la fachada

El instituto As Barxas, de Moaña, que cuenta con unos 480 alumnos, sufre importantes grietas y desperfectos en su fachada, hasta el punto de que en los últimos meses se ha registrado la caída de cascotes de pequeño tamaño. El gran susto se produjo el lunes tal y como alertó la Anpa. Cuando los docentes llegaron al centro, se encontraron con que parte del marco superior de una ventana del aula de 4º de ESO D, situada en la segunda planta, se había desprendido. Los ladrillos cayeron sobre el pasillo lateral del patio. Por suerte, ocurrió antes del inicio del horario lectivo y no hubo que lamentar daños personales. Desde entonces, ese lateral del centro educativo permanece acordonado para evitar el paso del alumnado, por precaución.

Desde el equipo directivo del instituto reclaman la presencia de personal de la unidad técnica de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional para examinar toda la fachada y acometer los arreglos que sean necesarios, ya sea mediante actuaciones puntuales o con la instalación de un nuevo material que recubra todo el inmueble. «No sabemos la solución que puede tener, pero lo que no queremos es tener miedo a que un cascote pueda caer en la cabeza de alguien», alertan la secretaria, Natalia Sánchez, y la jefa de estudios, Débora Pereiro. Algunas de las grietas más visibles se aprecian precisamente en la fachada de la entrada principal, antes de acceder al patio cubierto, una de las zonas más transitadas del exterior del instituto.

Los cascotes desprendidos el lunes. / Gonzalo Núñez

Desde el centro explican que la primera alerta la dieron técnicos de la Xunta que acudieron, en junio de 2025, a una revisión por otro asunto. Comprobaron in situ las grietas y advirtieron del riesgo, por lo que desde entonces la dirección del instituto ha insistido en la necesidad de realizar un estudio exhaustivo. Tras lo ocurrido este lunes con los ladrillos desprendidos de la ventana, la propia ANPA del centro de ESO y Bachillerato llamó la atención sobre la situación y pidió una intervención de urgencia.

El pasillo del patio que sigue acordonado. / Gonzalo Núñez

Desde la construcción inicial del IES As Barxas, a finales de los años 80, las reparaciones se han ido acometiendo con los recursos para mantenimiento que se conceden cada año al centro. De momento, la única intervención de calado estructural fue la instalación de las nuevas luminarias en 2019. «El centro tiene otras deficiencias, pero la actuación más urgente es esta. Necesitamos que se revise la fachada lo antes posible», añaden desde la dirección.

El hueco que quedió tras el desprendimiento. / Gonzalo Núñez

El IES As Barxas recuerda que «el centro no puede acometer internamente una reforma de este calado. Recibimos un presupuesto anual de alrededor de 80.000 euros y no podemos gestionar obras que superen los 30.000 euros».