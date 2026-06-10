Aspamsim celebra su festival "ConCiencia" con sus usuarios de científicios y explicando el eclipse

La Asociación de padres y madres de minusválidos psíquicos de O Morrazo (Aspamsim) lo da todo, tanto sus usuarios como sus familias y colaboradores en una entrega sin igual. La Asociación de Cangas celebra este sábado, en el Auditorio Municipal Xosé Manuel Pazos Varela, a las 20:00 horas, su esperado festival, este año con el título de «ConCiencia», para despertar la conciencia científica, medioambiental, artística y social.

Usuarios de Aspamsim en el auditorio de Cangas. / S.Á.

La obra tendrá un primer acto sobre alimentación sana y saludable abordando hábitos de consumo. A continuación se disfrutará de una sesión de experimentos científicos y concluirá con un congreso al más alto nivel de científicos internacionales en donde analizarán e intercambiarán conocimientos sobre un acontecimiento astronómico como es el eclipse total de sol de este próximo 12 de agosto.

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El festival se presentóen la tarde de este miércoles en el auditotrio de Cangas con la participación de la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, la edil de Cultura, Xiana Abal; y la concejala Sagrario Martínez además de la edil de Servizos Sociais de Moaña, María Sanluis junto a Carlos Sotelo y Pedro Riol, en nombre de Aspamsim.