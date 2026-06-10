Aspamsim celebra su festival "ConCiencia" con sus usuarios de científicios y explicando el eclipse
Será este sábado en el Auditorio de Cangas
La Asociación de padres y madres de minusválidos psíquicos de O Morrazo (Aspamsim) lo da todo, tanto sus usuarios como sus familias y colaboradores en una entrega sin igual. La Asociación de Cangas celebra este sábado, en el Auditorio Municipal Xosé Manuel Pazos Varela, a las 20:00 horas, su esperado festival, este año con el título de «ConCiencia», para despertar la conciencia científica, medioambiental, artística y social.
La obra tendrá un primer acto sobre alimentación sana y saludable abordando hábitos de consumo. A continuación se disfrutará de una sesión de experimentos científicos y concluirá con un congreso al más alto nivel de científicos internacionales en donde analizarán e intercambiarán conocimientos sobre un acontecimiento astronómico como es el eclipse total de sol de este próximo 12 de agosto.
El festival se presentóen la tarde de este miércoles en el auditotrio de Cangas con la participación de la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, la edil de Cultura, Xiana Abal; y la concejala Sagrario Martínez además de la edil de Servizos Sociais de Moaña, María Sanluis junto a Carlos Sotelo y Pedro Riol, en nombre de Aspamsim.
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