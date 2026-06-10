Un año de extremos: del segundo invierno más lluvioso a la tercera primavera más seca en la comarca de O Morrazo

Un tiempo de extremos. Y no nos referimos a la polarización política, sino al tiempo meteorológico. La comarca de O Morrazo pasó del segundo invierno más lluvioso desde que hay registros a la tercera primavera más seca en los últimos 40 años. Es el balance que ofrece la estación de observación de MeteoCangas, que forma de la red de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las precipitaciones acumuladas de esta primavera que está a punto de concluir no llegan a los 200 litros por metro cuadrado. Hay que remontarse hasta 2004 y, especialmente, hasta el año 1990 para encontrar otras primaveras aún más secas.

Las gráficas de MeteoCangas revelan que las lluvias durante estos meses se quedaron en casi la mitad de lo que sería normal, un 54% con respecto a la media histórica. A modo de ejemplo basta recordar que las primaveras de los años 2024 y 2025 superaron los 400 litros por metro cuadrado o que en 2018 se rebasaron los 500 litros por metro cuadrado. El récord, una vez más, se lo lleva el año 2001, con una acumulación de 600 litros por metro cuadrado.

La serie histórica de MeteoCangas comienza en 1987 y en estos casi 40 años solo hay seis estaciones primaverales en las que las precipitaciones acumuladas no alcanzan la barrera de los 200 litros por metro cuadrado: 1989, 1990, 1992, 2004, 2011 y la de este año 2026.

La gráfica general de temperaturas y precipitaciones en la comarca de O Morrazo entre marzo y abril. / MeteoCangas

En el apartado que registra una preocupante continuidad es el de las temperaturas: además de seca, esta primavera ha vuelto a ser más cálida de lo normal. En concreto la temperatura media se acercó a los 16 grados centígrados, lo que significa 1,5 grados más por encima de la media histórica y se sitúa como la cuarta primavera más calurosa desde que existen registros.

La serie histórica con las precipitaciones durante la primavera en O Morrazo, que sitúa a la de 2026 como la tercera más seca, solo por detrás de la de 1990 y 2004. / MeteoCangas

La estación que está a punto de cerrarse deja algunos fenómenos destacables. Uno es la tormenta que se registró en la tarde del martes 28 de abril, con decenas de rayos y una precipitación acumulada de 34 litros por metro cuadrado en apenas tres horas . Lluvias además de intensidad fuerte.

La evolución de la temperatura media de la primavera en la comarca de O Morrazo desde 1987 hasta la actualidad. / MeteoCangas

Ese mes de abril fue especialmente seco, con solo diez días en los que se registraron lluvias. Casi todos con cantidades mínimas. La excepción fue precisamente el 28 de abril, que fue el único que superó los 10 litros por metro cuadrado. Los 34 litros por metro cuadrado de esa tarde tormentosa convierten esa jornada en la más lluviosa de toda la primavera.

Ese final de abril tormentoso dio paso a un mes de mayo con hasta trece días de lluvia, que se concentraron en la primera quincena y que propiciaron que la precipitación acumulada alcanzase el 70% de lo que sería normal según la serie histórica. Las últimas jornadas de mayo también se caracterizaron por el calor, con temperaturas máximas por encima de 20 grados y alcanzando un pico de 28 grados centígrados el miércoles 27. Ese mismo día se registró también la temperatura mínima más alta del mes, superando los 20 grados centígrados. Unos valores inusualmente altos para esta época del año y que ejemplifican el carácter cálido de la primavera que ya se marcha.