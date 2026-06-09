Luz verde a un nuevo proyecto de ocho casas turísticas a cuatro alturas en el barrio de O Rosal, en Moaña

Un nuevo proyecto de apartamentos turísticos se prepara en Moaña. El Concello aprobó este lunes, en Xunta de Goberno Local, la concesión de la licencia de obra para construir ocho apartamentos turísticos en un terreno de la calle Bernardino Graña, junto a la rotonda del león rampante, en un solar con fuerte desnivel. El promotor privado dispone ahora de seis meses para iniciar los trabajos.

El edificio se distribuirá en cuatro niveles, aprovechando la pendiente de la parcela, con dos apartamentos en cada altura. En estos momentos, Moaña cuenta con 106 viviendas turísticas registradas legalmente en la Xunta de Galicia, que se suman a la oferta hotelera y de camping del municipio. Además, hay varios proyectos de este tipo pendientes de desarrollo tanto en la villa moañesa como en Cangas, lo que previsiblemente ampliará la oferta de alojamiento orientada a visitantes en O Morrazo.

El proyecto aprobado para la calle Bernardino Graña contempla, en su nivel más bajo, dos apartamentos de una habitación, salón con cocina integrada y baño. En la parte trasera de esta planta se habilitará una zona de espacios comunes con trasteros, sala de instalaciones y lavandería, que dará servicio a las ocho viviendas.

Los otros tres niveles no contarán con estos servicios comunes, que quedarán concentrados en la planta baja. Cada uno de los ocho apartamentos tendrá una estructura y unas dimensiones muy similares, con unos 40,4 metros cuadrados por unidad y una superficie útil total de 391,85 metros cuadrados.

La cocina-salón de cada apartamento ocupará alrededor de 20,4 metros cuadrados; los dormitorios, 12,40 metros cuadrados; y los baños, algo menos de 7 metros cuadrados. El proyecto cuenta con la correspondiente autorización sectorial de Turismo de Galicia, necesaria para poder iniciar la actividad una vez finalizada la construcción.

La parcela se sitúa entre el barrio de O Rosal, en su parte baja, y la Rúa Centoleira, que marca el límite superior. Actualmente existen unas escaleras que permiten salvar a pie el desnivel entre ambos puntos.

Uno de los proyectos turísticos más recientes que trascendió en O Morrazo fue el de Cova das Minas, en la parroquia canguesa de O Hío, que prevé la instalación de 14 unidades estables y seis carpas móviles en una zona de Pinténs.

Además, la semana pasada también se conoció en la misma parroquia otro proyecto para un campamento turístico de una estrella con asistencia continuada, destinado al alojamiento temporal de usuarios y al desarrollo de actividades vinculadas al turismo rural y de naturaleza.

El campamento se plantea como un conjunto de edificaciones de pequeña escala, distribuidas de forma integrada en la parcela con el objetivo de minimizar la ocupación del suelo. En concreto, incluye dos cabañas de mayor capacidad, con una superficie construida de 46,25 metros cuadrados cada una, pensadas para estancias familiares o de grupos reducidos; otras cuatro cabañas de menor capacidad, de 21,35 metros cuadrados cada una, destinadas a estancias individuales o de corta duración; y una edificación para restauración y asistencia, con una superficie construida total de 205,60 metros cuadrados.

Árboles

Por otro lado, el Concello de Moaña aprobó también en Xunta de Goberno Local el contrato para acondicionar las calles As Barxas y Rosalía de Castro mediante la plantación de nuevos árboles en las zonas donde se talaron las acacias anteriores.

La actuación incluirá, además, la instalación de una pérgola en As Barxas para paliar la falta de sombra y contribuir a reducir las altas temperaturas durante los episodios de calor en verano.