La senda peatonal entre Lapamán y Portomaior, en Bueu, reserva 43.400 euros para expropiar 1.686 metros cuadrados y prevé tres muros de contención

El proyecto para la construcción de una senda peatonal y ciclista en uno de los márgenes de la PO-551 entre Lapamán y Portomaior, en el Concello de Bueu, ya se encuentra en periodo de exposición pública, un trámite que se extenderá hasta el próximo 23 de julio. La obra reserva una partida de 43.410 euros para financiar las expropiaciones necesarias, que se cuantifican en casi 1.700 metros cuadrados repartidos en 26 parcelas. Los redactores subrayan que la propuesta técnica no afecta a ninguna edificación.

El documento de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas establece dos categorías diferentes del suelo, en función de su calificación urbanística: rural, que representa un total de 965 metros cuadrados, y urbanizado, que son 721 metros cuadrados. La afección a cada una de las propiedades es muy diversa, en función de su emplazamiento y de las necesidades del proyecto. Así, hay dos fincas en las que se llega a una expropiación de 180 metros cuadrados; hay tres en las que se alcanzan 163, 162 y 160 metros cuadrados; y finalmente otras tres que oscilan entre los 99 y los 112 metro cuadrados. En el resto de casos esa ocupación es inferior a los 75 metros cuadrados.

La relación que consta en el proyecto apunta que los bienes afectados por esta expropiaciones, además de la ocupación de terrenos, son postes de hormigón o de piedra, cierres con malla y postes metálicos, viñas y árboles.

La valoración ecomnómica que se realiza de los terrenos a expropiar es de casi 40.000 euros, mientras que los bienes afectados se estiman en 1.388 euros. En conjunto suman 41.283 euros, una cuantía a la que se le añade un 5% adicional en concepto de «premio de afección» por la ocupación. Así el presupuesto estimado para la expropiaciones, incluyendo un apartado de ocupación temporal, es de 43.410 euros.

La demolición y desmontaje de cierres, dentro de la partida de ejecución material

En todo caso, el equipo redactor precisa que en esta valoración económica no se incluye la demolición o desmontaje de cierres. Este tipo de actuaciones se considera «parte de las obras a ejecutar [en el conjunto del proyecto], incorporándose por lo tanto al presupuesto de ejecución material», explican. El coste total de esta senda peatonal asciende a más de 875.000 euros, según el documento de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas.

El estudio de campo recoge que «se afecta únicamente a un cierre de finca (alambrada metálica), que será desmontado, valorándose la correspondiente indemnización». Otra de las casuísticas es el acondicionamiento de accesos para la adecuación de rasantes, puertas y portalones metálicos, que se consideran «reutilizables» y por tanto «no da lugar a valoración como bien expropiado».

La nueva senda peatonal y ciclista tendrá una longitud de 2,5 kilómetros y discurrirá por el margen derecho de la PO-551, en sentido Marín-Bueu. El equipo redactor del proyecto subdivide la obra en dos tramos. El primero comprende los puntos kilométricos 7+990 y 8+900, con punto de partida en la senda ya existente a la altura de Lapamán y que llegaría hasta la glorieta existente en Cela, a la altura de Castrelo. El segundo de los subtramos abarca desde el punto kilométrico 9+080 al 9+440, que va desde la propia rotonda de Castrelo hasta las aceras de Portomaior, en las inmediaciones del cruce hacia A Torre y de la bajada a la playa.

La actuación incluirá en algunos puntos la delimitación de espacio para el estacionamiento en línea de automóviles para impedir que los vehículos invadan el trazado peatonal. Además, se prevé la construcción de tres muros de contención de tierras. El primero será a la altura del punto kilométrico 8+430, que estará construido en hormigón y que tendrá una longitud de 9 metros y una altura máxima de 4,5 metros. El segundo será el más largo, con una longitud de 23 metros y una altura de entre 1,5 y 4 metros. Se construirá a la altura del punto kilométrico 8+600 con bloques de piedra. El tercero y último de los taludes se situará en el tramo final de la senda, en el punto kilométrico 9+350, con una longitud de 5 metros y una altura inferior a 2 metros. Al igual que el anterior se ejecutará mediante bloques de piedra.