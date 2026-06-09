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Atención sanitaria

A Voz da Sanidade de Cangas llama a participar en la marcha del domingo por las urgencias de Moaña

En la concentración de los martes apelaron a demandar el PAC de la villa vecina

Un momento de la protesta en los Xardíns de Andrea.

Un momento de la protesta en los Xardíns de Andrea. / | FDV

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Fran G. Sas

Cangas

Un grupo de vecinos de Cangas se concentraron este martes, como cada semana, delante de los Xardíns de Andrea atendiendo al llamamiento del colectivo A Voz da Sanidade y con el objetivo de denunciar el presunto «deterioro progresivo de los servicios sanitarios». La pancarta que exhibieron lleva el lema «Non ao desmantelamento da sanidade pública» asegurando, los convocantes, que esa reivindicación está «más vigente que nunca.

A la protesta se sumó la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) «que nos alentó a continuar en esta lucha tan necesaria».

Durante la concentración se acordó acompañar a los vecinos de Moaña en la manifestación convocada para este domingo desde las 11.00 horas por las calles de la villa vecina y con el objetivo de exigir la recuperación del Punto de Atención Continuada (PAC). Se trata de una marcha convocada un día antes de la puesta en marcha del nuevo centro de salud moañés.

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Desde A Voz da Sanidade de Cangas recuerdan que la manifestación del domingo partirá de la rotonda del Portal do Almacén y permitirá hacer visible «la demanda de una sanidad pública con recursos suficientes para atender las necesidades de la comarca».

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