Roban 300 metros de cable de cobre y dejan sin luz la vía de acceso a la autovía

El alumbrado público del vial de acceso a la autovía de Morrazo, entre la rotonda de O Gordo y la de A Rúa quedó a las 02.00 horas del lunes sin luz. El motivo: un robo bien perpetrado de cable de cobre que fue denunciado esa misma mañana por la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), ante la Guardia Civil de Cangas. Se sabe que el robo se produjo a las 02.00 horas porque el alumbrado público se controla a través de un sistema digital que indica rápidamente donde se registró un incidente. Claro que nadie pensaba que el mismo fuera debido a robo de cable de cobre.

Vial de acceso a la autovía, que quedó sin luz tras el robo. | FIRMA

El modus operandi de los ladrones es también curioso, pero al parecer muy común en este tipo de actividades delictivas. Según explican operarios del Concello de Cangas, los ladrones fuerzan la tapa de registro de las farolas, realizan un corte y después atan el mismo a la furgoneta que lo va a arrastrando, mientras que una persona en el interior de la furgoneta lo va recogiendo de manera rápida.

Estado en el que quedó una farola tras el robo. | FIRMA

La velocidad con lo que ocurre todo se antoja principal para pasar desapercibido. De hecho, no hubo nadie que sospechara, entre otras cosas porque el vehículo que arrastra el cable circula muy pegado al arcén de este vial. Además de quedar sin alumbrado público la zona afectada, los daños para en concello son cuantiosos. Desde el departamento de Electricidad del Concello de Cangas se estima en unos 5.000 euros. No solo hay que reponer el cable, sino que obliga a romper el arcén para volver a canalizar el cable. Durante la mañana de ayer, los empleados municipales trabajaban en restablecer el servicio de alumbrado público a través de cable aéreo, de forma provisional.

No es la primera vez que Cangas sufre un robo de cobre de esta naturaleza. Desde el Concello recuerdan lo que pasó hace años en Massó o en el campo de fútbol del Bahía. También se comenta que los amigos de lo ajeno, haciéndose pasar por empleados de Telefónica robaron en cableado aéreo de Darbo a Aldán.

Todas las sospechas se centran en chatarreros, que aprovechan la noche para hacerse con el, otra vez, codiciado cobre. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, dio orden a la Policía Local para que extremar la vigilancia nocturna y que estuvieran atentos a los camiones que transitan por el municipio que se dedican al oficio de la chatarra. También se era consciente de que ahora mismo el cobre robado en Cangas podría encontrarse ya en Portugal, donde se vende en el mercado negro. El valor del cobre estaba ayer a 6,38 euros el kilo.

Noticias relacionadas

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) mostraba ayer su indignación con este robo de cable que contiene cobre. Sabía perfectamente que, casi con toda seguridad, los ladrones ya se encontraban lejos y que una denuncia ante la Guardia Civil no iba a solucionar mucho la situación, pero consideraba que debía ponerla para que, por lo menos, otros chatarreros que tengan previsto venir a Cangas se lo piensen más.