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Residuos

Los restos de podas acumulados tras el cementerio causan quejas

Estado, este lunes, de la parte trasera del camposanto. | S.A.

Estado, este lunes, de la parte trasera del camposanto. | S.A.

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Fran G. Sas

Moaña

Los restos de podas que se acumulan tras el cementerio de Trigás, en Moaña, desbordan desde hace semanas la jaula pensada para ellos. Vecinos de la zona muestran sus quejas ante la cantidad de residuos acumulados y piden su retirada lo antes posible, alertando de problemas de salubridad.

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