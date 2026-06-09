Residuos
Los restos de podas acumulados tras el cementerio causan quejas
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Moaña
Los restos de podas que se acumulan tras el cementerio de Trigás, en Moaña, desbordan desde hace semanas la jaula pensada para ellos. Vecinos de la zona muestran sus quejas ante la cantidad de residuos acumulados y piden su retirada lo antes posible, alertando de problemas de salubridad.
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