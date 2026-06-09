La Policía inicia una campaña sobre el uso de la bicicleta con seguridad en Moaña

La Policía Local de Moaña inicia una campaña, que se prolongará todo el mes, para informar sobre el uso en seguridad de la bicicleta en los desplazamientos por Moaña. Además de informar a los ciclistas que se encuentren, los agentes difundirán un panel explicativo y con distintas indicaciones a través de las redes sociales municipales.

Las orientaciones recuerdan, por ejemplo, la obligación de circular por la derecha en la calzada y de no pedalear sobre las aceras. Apuntan a los elementos obligatorios como el casco, la luz trasera roja y delantera blanca, el timbre o las prendas reflectantes para circular por vías interurbanas. Se explican también las prioridades de paso y se recuerda que sobre una bicicleta también está prohibido el consumo de alcohol y drogas.

El panel explicativo. / | FdV

El cartel explicativo añade, en este sentido, que el conductor de una bicicleta está obligado a someterse a los controles de alcoholemia y sustancias estupefacientes en los controles que realicen los agentes. Se indica, además, que no se puede utilizar el teléfono móvil sobre la bicicleta ni auriculares que dificulten escuchar lo que ocurre alrededor.

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Entre las sanciones se aclara que, por ejemplo, circular por las aceras supone una multa de 100 euros y negarse a una prueba de alcohol puede implicar una sanción económica de hasta 1.000 euros.