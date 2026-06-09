Mondo finaliza la reforma de O Morrazo, que estrenará su nuevo césped este fin de semana

El campo de O Morrazo ya luce su nueva cara. La adjudicataria de las obras, Mondo Ibérica, ha finalizado los trabajos para el cambio del césped artificial del recinto, que se estrenará este mismo sábado con motivo de la celebración del Torneo Alondras de Fútbol Femenino. Los equipos de categoría alevín e infantil de fútbol 8 y fútbol 7 que tomarán parte en esta cita tendrán el honor de ser los primeros en pisar la renovada superficie tras una ejecución en tiempo récord.

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, y el concejal de Deportes, Eugenio González, comprobaron esta tarde in situ el resultado final, en una visita en la que estuvieron acompañados por el presidente del Alondras, Rafa Outeiral, una vez Mondo terminó con su labor y recogió la maquinaria para acudir a su siguiente actuación. Con la obra material completada únicamente queda el trámite de conseguir la homologación FIFA. En los próximos días pasará por O Morrazo una empresa especializada para realizar los tests necesarios y que el campo disponga de esta certificación de calidad.

Sin embargo, el estreno del césped será antes, en este torneo de categorías inferiores. Desde la adjudicataria de los trabajos se animó al club a utilizar el terreno de juego desde el primer día, a fin de que vaya asentando y también para ir comprobando que todo esté correcto y detectar cuanto antes las hipotéticas deficiencias en caso de que existiesen. Así pues, los partidos de este fin de semana, en una jornada maratoniana con la presencia de 16 equipos, serán el mejor campo de pruebas para la superficie actual de O Morrazo. Además, para el club rojiblanco supone una excelente noticia poder disponer ya del terreno de juego, al no tener que trasladar el evento a las pistas de atletismo, lo que dificultaría la logística.

Una perspectiva del campo de O Morrazo con su nuevo césped artificial. / Santos Álvarez

La reforma se ha completado en apenas un par de semanas, anticipando de forma considerable el plazo de un mes anunciado inicialmente. El buen tiempo y la rapidez con la que han operado los tres grupos de trabajo contratados (uno para la retirada del césped viejo, otro para la instalación de fontanería y un último para la colocación del césped nuevo) han sido determinantes. La obra comenzó el pasado 26 de mayo con el desmontaje de la antigua superficie, utilizando una máquina que levantaba tiras de 22 metros de largo por 1,80 de ancho. En paralelo se acometía el cambio del sistema de riego, sustituyendo el antiguo en altura por otro emergente situado a ras de suelo. Esa misma semana se finalizó la primera fase.

La semana pasada comenzó la segunda fase con la colocación del nuevo césped mientras se finalizaban los trabajos para el riego, y este lunes ya apenas quedaron por completar algunos detalles, más allá de la retirada de toda la maquinaria y del material.

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El nuevo césped reemplaza al que se había instalado en el año 2011, y que ya había superado ampliamente su vida útil, provocando las quejas de club y jugadores por ser causante de lesiones y problemas físicos.