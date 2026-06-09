Diversidad
Moaña creará «espacios seguros» para vecinos trans
El Concello de Moaña impulsará recursos de apoyo, asesoramiento y acompañamiento especializado e integral para las personas trans del municipio. Así lo explica la concejala de Benestar Social, María Sanluis, tras la reunión que mantuvo este martes con la gerente de la asociación de familias de infancia y juventud trans de Galicia, Arelas.
«Exploramos posibles vías de colaboración para mejorar la atención y el acompañamiento a las personas trans del municipio y a sus familias», apunta la edil. Asegura que la reunión sirvió también para incidir en la importancia de reforzar las «políticas locales de igualdad y diversidad».
Se exploró también la posibilidad de desarrollar futuras acciones de formación y sensibilización dirigidas tanto a técnicos municipales como a la comunidad educativa de los distintos centros de la comarca. «En este sentido ambas partes coincidimos en la necesidad de promover espacios seguros, inclusivos y respetuosos con la diversidad de género».
Mareas de Coñecemento
Por otro lado, los usuarios mayores de 55 años que completaron el programa de la Universidade de Vigo y el Concello de Moaña Mareas de Coñecemento recibirán sus diplomas este miércoles. Se trata de una iniciativa de fomento del envejecimiento activo.
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