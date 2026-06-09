Moaña sigue sin respuesta sobre la cesión de la Casa do Mar e insistirá al ISM

El Concello de Moaña solicitó formalmente al Instituto Social de la Marina (ISM), en otoño de 2024, la cesión de la Casa do Mar para darle nuevos usos, principalmente vinculados a la cultura marinera. La petición se planteó ante la previsión de que el inmueble quedase sin actividad con el traslado del centro de salud a la nueva dotación de Sisalde.

Ese traslado será efectivo el próximo lunes 15 de mayo, cuando abra sus puertas la nueva infraestructura sanitaria. Sin embargo, el gobierno local sigue sin recibir respuesta. La alcaldesa, Leticia Santos, explica que, una vez se consume la salida del personal sanitario de la Casa do Mar, el Concello «volverá a contactar» con los propietarios para intentar de nuevo la cesión.

Destinar al menos una parte de la Casa do Mar a la cultura marítima encajaría con la rehabilitación de los astilleros tradicionales de Casqueiro y Carlagho, situados junto al edificio. Todo apunta a que en este inmueble podría abrirse un museo del mar, aprovechando los amplios fondos reunidos por el colectivo Devanceiros do Mar, que lleva años reclamando un espacio propio en la villa.

Con el traslado de la atención sanitaria de Moaña a Sisalde ya próximo, otro asunto pendiente será el futuro del bajo que el Concello alquila desde hace más de una década y en el que se prestan los servicios de odontología y fisioterapia. Estas consultas pasarán ahora al nuevo centro de salud, ya que hasta la fecha no tenían cabida en la Casa do Mar. El ejecutivo local deberá decidir si destina este local a otro uso o si renuncia a él para ahorrar el coste del alquiler.

En cuanto a los preparativos para el nuevo centro, el 061 todavía valora cuál será la mejor ubicación para la base de la ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería, que atenderá las emergencias durante las noches, los fines de semana y los festivos.

Mientras tanto, la Mesa da Sanidade, con el gobierno local del BNG al frente, ha convocado una movilización para este domingo, un día antes de la apertura del nuevo centro de salud. La protesta recorrerá las calles de la villa para reclamar que la nueva infraestructura sanitaria abra con Punto de Atención Continuada (PAC), un servicio que seguirá centralizado en Cangas, como ocurre desde marzo de 2020.

Esta demanda, convertida en uno de los principales debates políticos en Moaña durante el último lustro, volverá a estar presente en los primeros días de funcionamiento de un centro en el que la Xunta invirtió 9,6 millones de euros.