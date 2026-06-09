La mitad de la Policía Local de Bueu está de baja y el PP exige soluciones "inmediatas" para garantizar la seguridad

La mitad de la plantilla de la Policía Local de Bueu se encuentra de baja, una situación que afecta a los turnos y a la prestación del servicio. Una circunstancia que volvió a quedar patente en los últimos días: el sábado por la mañana no había ningún agente disponible y el domingo, durante la procesión del Corpus, solo había un efectivo. Una situación que denuncian desde el PP, que hablan de «desmantelamiento» del cuerpo y exigen al gobierno local «soluciones inmediatas» para cubrir esas plazas.

El actual cuadro Policía Local de Bueu está compuesto por doce agentes y en el fin de semana de la concentración de motos se encontraban en situación de baja seis. Este pasado fin de semana las bajas eran cinco, con lo que resulta imposible cubrir todos los turnos. La portavoz del PP, Elena Estévez, responsabiliza en «exclusiva» al gobierno local porque es un asunto de su competencia. «Poderían facer unha solicitude extraordinaria á Academia de Seguridade, que só pode mandar auxiliares con funcións limitadas, pero que poden servir para axudar nesta situación extrema», afirman desde el PP.

Estévez rercuerda que hace apenas un mes desde el grupo municipal popular se solicitó en el pleno la dotación de más medios personales y materiales para la Policía Local, una reclamación que recogía las quejas de los propios agentes, sindicatos y ciudadanía. «Neste tempo non só non experimentamos nin un só avance nin incorporación, senón que máis ben ao contrario todo foise deteriorando aínda máis sen que o goberno do BNG fixese absolutamente nada», reprochan.

Sin turno de noche desde hace meses

Esta situación tan precaria en cuanto a efectivos provoca que desde hace meses no se preste el servicio de noche y que en las últimas semanas haya incluso mañanas o tardes en la que tampoco hay ningún agente de servicio, tal como ocurrió hace unos días cuando se desplomó un árbol en el paseo de Banda do Río o el sábado por la mañana cuando hubo una urgencia médica en el paseo. «Esta fin de semana a situación foi evidente por duplicado. O sábado houbo unha indisposición –que tristemente rematou en falecemento– no paseo de María Eugenia e chamouse á Policía, pero ninguén contestou porque o teléfono estaba inoperativo. E ao día seguinte, xa domingo de Corpus, só había un axente para cubrir e atender todo o percorrido malia a presenza de centos de persoas», exponen desde el PP.

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Este problema puede agravarse de cara a las próximas semanas y meses debido a la temporada estival, que implica un aumento de población y un mayor volumen de tráfico. Elena Estévez defiende que el Concello «debe actuar de inmediato» con el objetivo de evitar un posible incremento de la conflictividad y la actual desatención a la ciudadanía. Ante el riesgo de «enquistamento» de la situación el PP tiende la mano al ejecutivo local con una propuesta «construtiva» y que busque alternativas y soluciones con urgencia. «En primeiro lugar, polos nosos veciños e tamén porque agora, coa chegada do verán, a nosa poboación vai aumentar pola chegada de turistas», concluye Elena Estévez.