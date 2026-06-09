Movilidad en Moaña
Inician la humanización de San Martiño con el pintado de las zonas a intervenir
La empresa que se encarga de la ambiciosa obra de humanización de San Martiño empezará esta semana los trabajos y este mismo lunes marcó ya sobre el asfalto indicaciones como la ubicación que deberán tener las tapas de alcantarilla cuando se extienda el nuevo firme de hormigón desactivado coloreado.
La constructora, Caldevergazo, ya instaló también la caseta de obra en el entorno de la antigua rectoral. La semana pasada pactó el plan de accesos durante los trabajos con la Asociación de Veciños de San Martiño y con residentes en el núcleo histórico. Asimismo, el Concello explorará dotar al entorno del templo parroquial de un circuito de dirección única una vez que finalicen los trabajos. Las primeras tareas serán en la parte alta del Camiño de Casa Nova.
La inversión asciende a 1.126.268 euros, con una aportación clave de la Diputación de Pontevedra gracias al Plan Extra 2024.
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