El Congreso de Xeopolítica llega a su edición más internacional en Moaña con el foco en Europa

El IV Congreso Internacional de Cooperación, Xeopolítica e Participación Cidadá volverá a acercar el mundo a los vecinos de Moaña, con sus jornadas programadas para los días 10 y 11 de julio. Este año el tema será «Europa como futuro común» y volverán a participar profesores e investigadores de la Universidade de Vigo, la Universidad Complutense de Madrid y la USC, entre otras entidades.

El investigador Breixo Martins destaca la elevada presencia de actores internacionales en esta edición. No en vano, el viernes a las 11.00 horas el programa comienza con un seminario para estudiantes en inglés e italiano sobre las oportunidades laborales en la Unión Europea. Sobre el futuro de Europa y el papel de la UE disertará el propio Breixo Martins, así como el Director del Center for Economic and Rural Development, el bosnio Miodrag Matavulj. También intervendrá la embajadora de Bosnia y Herzegovina en España, Andree Zaimovic.

La primera tarde concluirá con una mesa sobre juventud y participación en Europa. Los alumnos del IES A Paralaia realizarán varias presentaciones sobre el tema y habrá una sesión formativa de Pilar del Oro Sáez, de la Fundación Galicia Europa.

El sábado 11 de julio la mañana contará con charlas sobre los proyectos geopolíticos en la UE de Galicia y África, sobre la tecnología para el bien común y sobre la cooperación interregional entre la UE, América Latina y Asia central. El último módulo, con el título «Do europeo ao global» tratará temas como la guerra de Irán, el papel de la UE en el Ártico o sobre la militarización del continente.

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La profesora de la Facultad de Educación, María Isabel Doval, destaca la participación que se canalizará a través de dos talleres para jóvenes de inscripción gratuita. «El objetivo es hacer la geopolítica cada vez más accesible». La alcaldesa, Leticia Santos, alerta de que «cada vez cuestiones que acontecen en otro lado del mundo nos afectan de forma más rápida». El evento concluirá con una visita guiada a las carpinterías de ribeira.