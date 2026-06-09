Movilidad
La mejora del vial Carballido A Costa se ejecutará por 227.000 euros
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Moaña
La mesa de contratación del Concello de Moaña propone a Construcciones Vale SL para la ejecución de la ambiciosa obra de mejora del vial entre Carballido y la Rúa A Costa, en Domaio, al obtener la mejor puntuación entre las cuatro constructoras candidatas.
El precio ofertado por la ganadora del concurso, incluyendo el IBI, es de 226.789 euros, lo que supone unos 26.200 euros de ahorro con respecto al precio base. Se financiará en gran parte con cargo al Plan +Provincia 2025 de la Diputación de Pontevedra.
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