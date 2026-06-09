Cangas vuelve a vibrar con la música electrónica: La sala Clandestino pone en marcha este sábado los Eclipse Techno Series con Djs consagrados y talentos emergentes

«Queremos dinamizar la oferta cultural y nocturna de Cangas. Además, queremos revivir la escena techno, que fue muy fuerte en O Morrazo en las décadas de los 2000 y los 2010 y que se ha perdido un poco». Con esta idea, que explica Sergio Pousada —uno de los promotores del evento junto a Layonel del Río—, nace en la sala Clandestino Music Room el programa de música electrónica Eclipse Techno Series, una propuesta de ocio nocturno y cultura de club que pretende celebrar un festival cada mes y medio.

La iniciativa llevará a este espacio, en cada edición, al menos a un Dj consagrado a nivel nacional, acompañado por artistas de O Morrazo. La organización apuesta, además, por contar «con una mujer, al menos, cada noche, porque hay muy buen nivel entre las Djs en Galicia y no siempre tienen la visibilidad que merecen», apuntan.

La primera Eclipse Techno Series será este sábado 13 de junio, con apertura de puertas a las 00.30 horas, y con un cartel que combina «la veteranía de figuras históricas con la energía de nombres que están renovando las cabinas de la comunidad». El cabeza de cartel será Jesús del Campo, «considerado una auténtica leyenda viva de la electrónica en Galicia, con una trayectoria impecable que marcó un antes y un después en las pistas de la comunidad». Llega a Cangas para desplegar «su característico sonido técnico, dinámico y progresivo».

Denis Siks aporta el perfil más internacional de la noche. / | FdV

El cangués Denis Siks pinchará también en la noche de este sábado. Conocido en la industria musical bajo el alias SOTUI, la organización destaca su perfil más internacional, con 15 años de carrera, 80 producciones a sus espaldas y «un set 100% schranz con toques de hardtrance».

También de Cangas es el DJ Solohueso, considerado uno de los talentos emergentes de la escena local y actual residente de las fiestas Aghodelo. «Aportará la cara más atmosférica del evento con un estilo centrado en el techno hipnótico, profundo y envolvente, que conecta magnéticamente con el público».

El cangués Solohueso, talento emergente. / | FdV

El cartel lo completa la viguesa Skarmenta, de la que se espera que represente la vertiente «más enérgica e incombustible del clubbing actual. Su propuesta destaca por la velocidad, el ritmo y un hardgroove potente pensado exclusivamente para dinamitar la pista de baile».

Con la premisa de devolver el techno con mayúsculas a la localidad, la iniciativa de Clandestino Music Room quiere demostrar que no es necesario desplazarse a las grandes urbes para disfrutar de producciones de música electrónica «con estándares profesionales de sonido, iluminación y programación artística».

La enérgica viguesa Skarmenta. / | FdV

Las entradas anticipadas están a la venta a través de los canales oficiales del evento y del enlace disponible en la biografía de su perfil de Instagram, @eclipse.techno.series. Al tratarse de un aforo limitado, la organización recomienda adquirir los pases con antelación. Hasta el viernes, el precio es de 11 euros con copa. En taquilla, el propio día del evento, en la sala ubicada en la canguesa avenida de Marín, será algo más caro.