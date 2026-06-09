La propietaria con el patio lleno de basura de su vecina en Moaña: «No puedo ni poner una ventana porque nadie trabaja entre residuos»

La propietaria de una casa en el barrio moañés de A Canexa, Mª Carmen Allú Villaverde, denunció esta misma semana el estado de su patio, lleno de la basura que durante mucho tiempo le arrojó una vecina que padecía síndrome de Diógenes y que falleció en marzo. Este martes recorrió su vivienda en la villa para mostrar las razones de su «desesperación» y explicar por qué pide que el Concello intervenga con una limpieza de choque, aprovechando los trabajos que ya se están realizando en la casa de la fallecida. Allú reside habitualmente en Redondela.

«No echo la culpa a mi vecina. Ella tenía una enfermedad y había que ayudarla», lamenta la afectada. Sin embargo, advierte de que «esta casa no me sirve para nada. Ni para vivir. La quería una de mis hijas, pero es imposible». Muestra cómo en el primer piso la basura llega hasta una ventana «que tengo tapiada con una madera. No hay quien me coloque una ventana porque a todos les da asco trabajar entre basura».

Mª Carmen Allú, este martes en la vivienda afectada. / Gonzalo Núñez

Asegura que la empresa contratada por el Concello para limpiar la casa de su vecina estuvo trabajando sobre todo entre el lunes y el miércoles de la pasada semana, «pero me dijeron que en mi patio no iban a limpiar». Recuerda, además, que la administración local, cuando falleció su vecina y tras un dispositivo para extraerla de la casa que requirió, entre otros efectivos, la participación de los bomberos, le aseguró que la limpieza de choque también llegaría a su patio.

La basura desde su ventana. / Gonzalo Núñez

«Llevo dos años de requerimientos y ninguna respuesta por escrito de momento. Estoy desesperada y esto es lo único en lo que puedo pensar cada noche», afirma. La propietaria advierte de que, al padecer una enfermedad autoinmune, la insalubridad de su casa de A Canexa le dificulta incluso permanecer mucho tiempo en ella por miedo a enfermar.

El operativo desplegado el día del fallecimiento de la vecina con síndrome de Diógenes implicó también la intervención de la Policía Local y de la cuadrilla de Servizos del Concello.