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As Barxas, premiado por explicar el eclipse en Realidad Virtual

Un momento de la muestra de los proyectos científicos.

Un momento de la muestra de los proyectos científicos. / | FdV

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Redacción

Moaña

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, conoció los 20 proyectos galardonados por la Xunta como las mejores iniciativas científicas realizadas por estudiantes sobre el eclipse solar del próximo 12 de agosto.

Entre los premiados están los alumnos del IES As Barxas como mejor creación digital para Realidad Virtual (RV). El proyecto del centro moañés se basa en conceptos básicos de astronomía usando modelos en 3D con el fin de facilitar la comprensión espacial de los fenómenos astronómicos.

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