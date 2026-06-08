Infraestruturas aprueba el proyecto de la senda Agrelo-Lapamán, con una inversión de más de 875.000 euros

El Consello de la Xunta de Galicia aprobó inicialmente este mediodía el proyecto de ejecución de la senda peatonal que permitirá unir las playas de Agrelo y Lapamán a lo largo de la carretera PO-551. La inversión prevista supera los 875.000 euros para habilitar un itinerario mixto para peatones y ciclistas no deportivos en un tramo de 1,4 kilómetros que transcurre por los núcleos de Lapamán, Cela y Castrelo, en una actuación de mejora de la movilidad y de la seguridad viaria. La actuación supondrá, en la práctica, salvar el último escollo para conectar Pontevedra (el barrio de Mollavao) y el centro de Bueu a través de aceras.

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas someterá durante este mes el proyecto a información pública, con 30 días para presentar alegaciones, toda vez que para acometer esta obra será necesaria la expropiación de 26 parcelas. La previsión es que la aprobación definitiva y la licitación de los trabajos se realice en el segundo semestre de este mismo año. El plazo de ejecución es de 12 meses.

Las actuaciones se llevarán a cabo entre los puntos kilométricos 7+990 y 9+440 de la PO-551 en dos subtramos. En el primero de ellos se ejecutará la senda por la margen derecha del vial entre los puntos 7+990 y 8+900, partiendo de la glorieta de acceso a la playa de Lapamán -donde ya conecta con la senda existente- y llegando hasta la glorieta de Cela, que también cuenta con aceras en su entorno. El segundo de ellos seguirá por la margen derecha entre el 9+080 y el 9+440 desde la senda próxima a la glorieta de Cela y la intersección con la EP-1304 y el vial de acceso a las playas de Agrelo y Portomaior.

La nueva senda seguirá el mismo trazado de la PO-551 y se ejecutará con un pavimento en hormigón de 2,02 metros de ancho con un borde elevado de 10 centímetros para separarlo de la carretera. La obra supondrá acometer la ampliación de la plataforma en algunos tramos y se complementará con otras actuaciones como el acondicionamiento de la rasante o drenaje. Asimismo, se repintarán las marcas viarias longitudinales más próximas a la senda y se pintarán los símbolos y marcas de delimitación en la parada de autobús comprendida en este trazado. También se contempla la renovación de señalización vertical y se prevé acometer obra civil de iluminación y un prisma de telecomunicaciones para futuras necesidades. Finalmente, se instalará un refugio en la parada de autobús, barandas en zonas de desniveles y bancos en diferentes puntos.

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El anuncio de hoy supone la confirmación, prácticamente un año después, del compromiso adquirido por la titular de Vivenda e Planificación de Infraestruturas en su visita a Bueu. La actuación, que fue acogida con satisfacción por el gobierno local buenense, permitirá dar respuesta a una vieja reivindicación de los vecinos de la parroquia de Cela, así como de la propia corporación, que había respaldado en pleno por unanimidad la petición de los residentes de la zona.