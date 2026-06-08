La Xunta aprueba el convenio para ayudar al marisqueo en Moaña, parado desde abril, por importe de 133.679 euros

El marisqueo a pie de Moaña respira con algo más de tranquilidad. El Consello de la Xunta, celebrado en la mañana de este lunes, aprobó cuatro convenios para la restauración de bancos marisqueros en Galicia, entre ellos el correspondiente a la Cofradía de Pescadores de Moaña para el acondicionamiento de las playas marisqueras en este municipio que están cerradas desde primeros de abril. La Xunta, en base a los informes técnicos, no había autorizado en abril la apertura de los bancos por falta de productividad debido a la mortandad por baja salinidad a consecuencia del tren de borrascas de principios del año.

A través de este convenio, Moaña recibirá 133.679,80 euros y beneficiará a 15 mariscadoras con compensaciones económicas por los trabajos para acondicionar 642.612 metros cuadrados de bancos repartidos entre los arenales de A Xunqueira, que es uno de los campos de trabajo de referencia en el marisqueo a pie de la ría de Vigo; además de Meira, Domaio y de forma secundaria O Con. El colectivo de a pie absorberá más del 95% de los fondos de forma directa a través de compensaciones por jornada de trabajo, por importe de 696 euros, si bien se sigue a la espera de que Madrid las exima del pago de la cuota de 266 euros de la Seguridad Social durante este tiempo de cese de actividad ya que la compensación quedaría reducida a sólo 400 euros. Estas mariscadoras suponen un porcentaje pequeño del total de la asociación de profesionales de Moaña, integrada por 49, ya que la mayoría pudo acogerse al cese de actividad del ISM que empezarán a cobrar ya que reúnen el tiempo de cotización. En su caso perciben una ayuda de 1.040 euros y están eximidas de pagar la cuota a la Seguridad Social. En el caso de las mariscadoras acogidas al convenio de la Xunta porque no reúnen el tiempo de cotización necesario para pedir el cese en el ISM, que requiere de 36 a 42 meses de cotización para 12 meses de prestación, la ayuda es bastante menor y siguen a la espera de que Madrid cumpla el compromiso de que queden exentas de pagar la Seguridad Social. Aunque en el plan figuran 15 mariscadoras, la compensación se hará por el momento con 8 ya que las restantes están de baja. El tiempo de cese se hablaba hasta el 31 de marzo de 2027, aunque por el momento se hará hasta el 31 de diciembre a la espera de que la Xunta prorrogue los planes de explotación.

Tras la aprobación por el Consello de la Xunta, ahora sólo falta que la Consellería de Mar ponga fecha para la firma del convenio, que yas e rubricó con Noia, Vilaxoán, Muros y Vilanova.

Las tareas priorizan el acondicionamiento del terreno de forma manual y mecánico mediante el uso de motocultor, la retirada en marea baja de algas de arribazón y basura marina en coordinación con servicios municipales, y el control biológico de los depredadores y especies exóticas invasoras integrado en las muestras periódicas de la entidad. Con el fin de acelerar las tasas de crecimiento y restaurar la biomasa dañadas, desde la Xunta confirman que el plan estipula la realización de traslados internos de almeja japónica, fina, babosa y berberecho, además de diseñar un programa de siembra de semilla autóctona de carácter adaptativo, según fluctúe la oferta de semilla en el mercado.

En el mismo Consello de la Xunta se aprobaron también los convenios con las cofradías de Barallobre y Carril y la Agrupación de Mariscadoras Río Anllóns, con un importe en total, entre los cuatro, de 1,6 millones de inversión movilizada por parte de la Consellería de Mar, con el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (Fempa), para restauración de bancos. Estos paquetes de ayudas, acordados de forma bilateral con las cofradías, consolidan una hoja de ruta diseñada por el ejecutivo gallego, que eleva ya a nueve el número de entidades del litoral que disponen de fondos del programa extraordinario de casi 23 millones de euros puestos a disposición y que además de regenerar bancos contribuyen a la protección social al garantizar esa compensación a las personas mariscadoras por las labores de regeneración. Barallobre es el proyecto de mayor importe con 1,3 millones de euros para actuar sobre una franja de 468.000 metros cuadrados con implicación directa de 22 mariscadoras. Se hará descompactación mecánica de sustrato con tractor y remolque; mantenimiento manual en las zonas inaccesibles y aportación controlada de áridos. Se hará siembra de almeja fina y 7 millones de unidades de babosa, además de refuerzos de ostra plana y zamburiña.

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El convenio en Carril está dotado con 100.417 euros y facilitará las intervenciones en los bancos de la playa de la Concha de Compostela y A Fangueira, con 50 mariscadoras en turnos de cuatro horas de media. Por último, en Río Anllóns se destinan 60.254 euros y se movilizarán de forma progresiva desde 5 a 11 profesionales de a pie.