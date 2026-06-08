La unidad móvil de donación de sangre está este martes en Cangas

La unidad móvil de la Agencia de Donación de Sangre (ADOS) se desplaza este martes a Cangas, en donde estará de 10:00 a 14:30 junto al Concello, en la avenida Castelao. El semáforo de sangre está en niveles normales de A Positivo, 0 Positivo y 0 Negativo y en nivel bueno el resto (A Negativo, B Positivvo, Be Negativo y AB Positivo y AB negativo).

Hay que recordar que Cangas y Moaña siguen por debajo de la media gallega de donaciones de sangre, según el balance de 2025. La media gallega quedó establecida en 39 donaciones por cada 1.000 habitantes y Cangas cerró el año pasado con 34,23 y Moaña, con 30,13. Sólo Bueu superó la media con una tasa de 45,65 donaciones por cada 1.000 habitantes.