Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Visita Papa EspañaReacción de la CIUGMarineros Novo RuivoCentros comerciales VigoStellantis transición energéticaJoven traumatismo cranealPedraz cita a NarbonaCelta Fortuna
instagramlinkedin

La unidad móvil de donación de sangre está este martes en Cangas

Permanecerá de 10:00 a 14:30 horas junto al Concello en la avenida Castelao.

Una anterior visita de la unidad móvil de donación de sangre, instalada junto al Concello de Cangas.

Una anterior visita de la unidad móvil de donación de sangre, instalada junto al Concello de Cangas. / Fdv

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristina González

La unidad móvil de la Agencia de Donación de Sangre (ADOS) se desplaza este martes a Cangas, en donde estará de 10:00 a 14:30 junto al Concello, en la avenida Castelao. El semáforo de sangre está en niveles normales de A Positivo, 0 Positivo y 0 Negativo y en nivel bueno el resto (A Negativo, B Positivvo, Be Negativo y AB Positivo y AB negativo).

Hay que recordar que Cangas y Moaña siguen por debajo de la media gallega de donaciones de sangre, según el balance de 2025. La media gallega quedó establecida en 39 donaciones por cada 1.000 habitantes y Cangas cerró el año pasado con 34,23 y Moaña, con 30,13. Sólo Bueu superó la media con una tasa de 45,65 donaciones por cada 1.000 habitantes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El cuerpo momificado hallado en Monteferro corresponde al de un vecino de Cangas
  2. Una vecina de Aldán regala a la reina Letizia una mantilla artesanal durante el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo
  3. El Concello de Cangas coloca grandes piedras en la zona de playas para impedir el aparcamiento de turismos y autocaravanas
  4. Un pescador muere en Udra y encuentran en Baiona el cuerpo del bañista desaparecido en Barra
  5. Un hombre de 76 años fallece de un infarto mientras paseaba por el centro de Bueu
  6. Los alumnos de O Morrazo, 'desconcertados' con la cantante Rosalía y con el error en la pregunta de Historia
  7. Música y memoria por los 100 años del palco
  8. El ganador del Premio Johan Carballeira de Poesía renuncia a ser jurado al no aceptarse obras en gallego reintegracionista

La Cofradía de Cangas reúne al sector pesquero y marisquero con investigadores en una jornada para compartir conocimientos

La Cofradía de Cangas reúne al sector pesquero y marisquero con investigadores en una jornada para compartir conocimientos

La unidad móvil de donación de sangre está este martes en Cangas

La unidad móvil de donación de sangre está este martes en Cangas

El ataque al parque infantil del Palomar

El ataque al parque infantil del Palomar

La basura de la «casa Diógenes» en la que falleció una mujer de Moaña inunda el patio de una vecina hasta la ventana

Aparecen en la carretera Nerga-Liméns flechas pintadas de blanco en la calzada que indican dirección única

Aparecen en la carretera Nerga-Liméns flechas pintadas de blanco en la calzada que indican dirección única

Servisub se perfila como la ganadora del contrato de desbroces en Bueu al rebajar en 2,7 céntimos el metro cuadrado

Servisub se perfila como la ganadora del contrato de desbroces en Bueu al rebajar en 2,7 céntimos el metro cuadrado

Las hogueras de San Juan de Cangas no podrán superar los 3 metros de alto y tendrán que estar separadas un mínimo de 25 metros de las viviendas

Las hogueras de San Juan de Cangas no podrán superar los 3 metros de alto y tendrán que estar separadas un mínimo de 25 metros de las viviendas

Bueu celebra pleno extraordinario el miércoles por la obra de Pazos Fontenla

Tracking Pixel Contents