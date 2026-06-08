Servisub se perfila como la ganadora del contrato de desbroces en Bueu al rebajar en 2,7 céntimos el metro cuadrado

La empresa Servisub Bueu se perfila como la ganadora del contrato para asumir desbroces en el Concello de Bueu durante los próximos tres años. La compañía local presentó la mejor oferta de las cuatro concurrentes, al proponer un precio de 30 céntimos por metro cuadrado sin IVA (36,3 céntimos tras impuestos), sensiblemente inferior al precio base de licitación, que se situaba en los 32,7 céntimos.

La empresa debe ahora presentar la documentación que se le requiera para proceder a la adjudicación del contrato, algo que se prevé realizar a finales de este mes. Si es así, la intención sería la de comenzar prácticamente de inmediato los trabajos para desarrollarlos durante el verano.

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El contrato contempla un área aproximada de 80 kilómetros de viales sobre los que se actuaría en base a una programación realizada desde el concello, con la base de un total de 37 días de actividad por año.