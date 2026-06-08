Las hogueras de San Juan no deben superar los 3 metros de alto y estar separadas un mínimo de 25 metros de las viviendas

El tradicional bando municipal con las recomendaciones para las hogueras de San Juan vio la luz ese lunes. El bando afecta a aquellas hogueras que se realicen en terrenos particulares y a aquellas autorizadas en los terrenos municipales delimitados el día 23 de junio, a partir de las 18.00 horas, las cuales deberán quedar perfectamente apagadas antes de las 0.600 horas del día siguiente.

Las hogueras no deben superar los 3 metros de alto y estar separadas un mínimo de 25 metros de las viviendas, galpones o construcciones. Deben tener un perímetro de seguridad igual o superior o su diámetro libre de vegetación u otros elementos que puedan prorrogar el fuego. No deben existir en las proximidades ningún cable que pueda resultar afectado y los organizadores deben tener medios de control y extinción de la hoguera proporcionados a sus diámetros. En el caso de existencia de viento no se podrán encender hogueras y en el caso de haberlo hecho, hay que apagarla. No se pueden abandonar las hogueras hasta su total extinción. Están prohibidas en las playas, excepto en aquellas que expresamente autorice el Concello.

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No se deben emplear materiales combustibles que ardan con facilidad o que en su composición tengan productos químicos que puedan emitir gases tóxicos que contaminen el aire como maderas pintadas lacadas o barnizadas, neumáticos, plásticos, aceites, grasas, colchones, sofás o calderas. Tampoco se debe tirar al fuego botes, sprays o latas ya que pueden explotar. Asimismo no podrán emplearse productos acelerantes de la combustión como gasolinas, alcohol, disolventes o similares ya que son incontrolables y puedan causar quemaduras. Queda prohibido tirar al fuego materiales ligeros como papeles, cartón o telas que puedan elevarse ardiendo y propagar fuego en toros lugares o provocar quemaduras. Es obligación la comunicación al Concello por escrito de cada hoguera. En la solicitud se debe identificar al responsable de la hoguera, así como su localización. Las peticiones pueden presentarse hasta el día 19 de junio.