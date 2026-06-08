La Xunta fumiga de nuevo para eliminar brotes de plumacho en la Autovía do Morrazo

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas volvió a desplegar trabajadores en las márgenes de la Autovía do Morrazo para fumigar con herbicidas los brotes de especies invasoras y avanzar en la creación de un corredor verde con frondosas autóctonas. El objetivo de esta actuación es favorecer la presencia de vegetación propia del entorno y crear, además, un cortafuegos natural en caso de incendio forestal. Los trabajos se desarrollaron el viernes y este lunes, principalmente en Domaio, en el entorno de la salida hacia San Lourenzo.

La concejala de Medio Ambiente de Moaña, Dolores Chapela, explicó que la Xunta solicitó en marzo, al igual que el año pasado por estas mismas fechas, la autorización municipal para aplicar herbicida en la zona. La actuación comenzó entonces y se irá adaptando a lo largo del año en función de las condiciones de los rebrotes.

Chapela subrayó que en la autorización se especifica expresamente que no se permite el uso de glifosato, un componente prohibido en todo el término municipal de Moaña tras la aprobación de una moción al respecto.

En concreto, la Xunta está utilizando Garlón, un producto autorizado por la normativa y empleado para eliminar brotes de especies especialmente resistentes, como la hierba de la Pampa o plumacho, así como rebrotes de eucaliptos y acacias. La fumigación se realiza a mano en los márgenes de la autovía con el fin de reducir la dispersión del herbicida.

El Garlón está considerado un herbicida diseñado específicamente para el control de malezas de hoja ancha y plantas arbustivas o leñosas. Se trata de un producto sistémico, ya que no se limita a quemar la parte de la planta sobre la que cae, sino que es absorbido por las hojas y los tallos y se desplaza a través de la savia hasta las raíces. Actúa sobre plantas de hoja ancha y leñosas, pero respeta las gramíneas. Además, se aplica cuando la maleza ya ha brotado y se encuentra en fase de crecimiento activo, no de forma preventiva.

Las anteriores campañas de aplicación de herbicida, como las realizadas en 2025, habían provocado preocupación entre colectivos ecologistas, comunidades de montes y propietarios de ganado. La Xunta señaló entonces que apostaba por el Garlón, un producto que no contiene glifosato.

Los trabajos del corredor verde, ejecutados por la Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos (Seaga), llevan varios años en marcha. Sin embargo, la gran capacidad de reproducción de las especies invasoras obliga a mantener las labores de control a largo plazo.