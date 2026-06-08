La Cofradía de Cangas reúne al sector pesquero y marisquero con investigadores en una jornada para compartir conocimientos

La Cofradía de Pescadores San Xosé de Cangas celebra este viernes día 12, en el salón de plenos del Concello, entre las 16:30 y las 20:00 la jornada divulgativa «Un mar de experiencia+ciencia», que reunirá al sector pesquero y marisquero y a investigadores del Instituto de Investigaciones Mariñas (IIM-CSIC), Universidad de Vigo, de la organización SEO/BirdLife y del Centro de Extensión Universitaria Ambiental de Galicia (CEIDA) para compartir conocimiento, experiencia y nuevas perspectivas sobre el futuro de los recursos marinos. Hablarán el navalleiro José Lorenzo sobre 30 años de buceo; investigadores sobre biomateriales de la navaja, el comportamiento de las rayas, la acidificación sobre el crecimiento de bivalvos, las asistencias técnicas en el marisqueo o las aves marinas como aliadas de la pesca.

La iniciativa de esta jornada nace con la finalidad de crear un espacio de diálogo e intercambio de conocimiento entre la experiencia acumulada por los profesionales del mar y los avances generados por la investigación científica, favoreciendo la transferencia de conocimiento cara a las necesidades reales del sector productivo y promoviendo una mayor colaboración entre el ámbito científico y el sector pesquero y marisquero.

La apertura de la jornada contará con la participación de la alcaldesa, Araceli Gestido; y el patrón mayor de la Cofradía, Francisco Javier Costa. Se abordarán los grandes asuntos del momento relacionados con la evolución de los ecosistemas marinos, el impacto del cambio climático sobre los recursos de interérs comercial, esa acidificación costera, el comportamiento de especies y la conservación de las aves marinas.

José Luis Lorenzo García explicará su experiencia de 30 años como navalleiro con una ponencia bajo el título "30 anos de experiencia más de 10.000 horas de mergullo". José Manuel Fernández Babarro (IIM-CSIC) aborda "Biomateriais na navalla Ensis magnus: estado actual e proxeccións futuras das características da cuncha de carbonato cálcico no escenario de cambio climático". Por su parte los investigadores del Instituto de Investigaciones Marinas David Villegas y Kenn Papadopoulo explorarán "A diversidade e comportamiento das raias e quenllas na ría de Vigo", mientras que la técncia del marisqueo a flote Tania Ballesteros tratará "As asistencias técnicas: biología aplicada no marisqueo". Por parte de la Universidad de Vigo intervendrán Sara Gómez y María Cristina Sobrino que hablarán del "Efecto da acidificación costeira sobre o crecemento de bivalvos con interese económico na ría de Vigo". Del CEIDA y del SEO/BirdLife, lo harán Sergio París y Paulo Lago, respectivamente, para tratar "Pesca e aves mariñas: grandes aliadas".

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La asistencia la jornada es gratuita, pero por motivos organizativaos se recomienda realizar la inscripción previa a través del siguiente formulario https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TFiFx_NO4U-tNaUVBWLgWo7WuGU_kSRJoUq-EQRdiG1URVE1T1dOUTdaRVg0TjJTME84RElWTzZPSy4u