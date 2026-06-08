La "Ciudad inteligente" de la Casa de la Virgen de Cangas gana el Premio Educa Digital de Endesa

El alumnado de 3º de Primaria del colegio Casa de la Virgen de Cangas se ha alzado con el primer premio del concurso Endesa Educa Digital "Salvar el mundo" que busca promover el consumo responsable de la energía y el cuidado del medioambiente en las aulas. Un premio que ha sido recibido con mucho orgullo por la comunidad educativa del centro y comparten con ilusión la foto de los ganadores: "Nos podemos estar máis contentos y contentas".

Celebrando el primer premio del concurso Endesa. / Fdv

Los niños y niñas de este curso del centro Casa de la Virgen lo han logrado con el proyecto "A nosa cidade intelixente", guiados por la profesora Milagros González Sardinha. Se trata de una propuesta llena de creatividad en la que los alumnos, trasladados de forma digital a su maqueta de la ciudad inteligente, explican por grupos cómo han construido esa urbe que cuida de las personas y del medio ambiente. "¿Y si la ciudad pudiera pensar? se preguntan y comienzan su recorrido explicativo por su maqueta y modelo de ciudad en donde aseguran que se ha creado con energías renovables, placas solares fotovoltaicas que aprovechan la energía del sol; con energía eólica, a través de turbinas que se mueven con el viento y generan electricidad; aerogeneradores de eje vertical y edificios inteligentes que ahorran energía.

Trabajando en la confección del proyecto. / Fdv

Los escolares también apuestan en su ciudad por la movilidad sostenible, el transporte en bicicleta, eléctrico, con cargadores, con los que se reduce la contaminación del aire y del ruido. ¿Y con el agua? Preguntan. Explican que se recoge el agua de la lluvia y se le da una segunda vida, apuestan por las cubiertas con plantas para aislar los edificios y reducir el calor y por los huertos regados con esa agua de la lluvia, así como por contenedores con sensores para que los camiones de recogida sólo pasen cuando estén llenos y ahorrar de esta manera combustible.

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Un detalle de la maqueta de la ciudad. / Fdv

El trabajo, muy creativo y con mucha vida, acaba con los alumnos exclamando que el futuro se construye con energía inteligente.