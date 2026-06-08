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Bueu celebra pleno extraordinario el miércoles por la obra de Pazos Fontenla

La corporación debe votar si levanta el reparo y suscribe el convenio con la AXI | También se lleva la aprobación definitiva de la modificación de la RPT

Un pleno reciente celebrado en Bueu.

Un pleno reciente celebrado en Bueu. / FDV

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César Collarte

Bueu

El Concello de Bueu ha convocado un pleno extraordinario para el miércoles a las 8.30 horas en el que tratará la aprobación del levantamiento de reparo y la suscripción del contrato con la Axencia Galega de Infraestruturas para la urbanización de la calle Pazos Fontenla.

La medida se adopta para agilizar la tramitación de una obra que se considera clave para el presente y el futuro del municipio. El reparo de Intervención, apuntó el gobierno local, se produce por una cuestión formal, ya que Bueu destinará fondos del Plan +Provincia a financiar su parte de la actuación. La asignación económica está realizada pero aún no la consignación particular para este proyecto.

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El otro tema que se debatirá será la aprobación definitiva, si procede, de la segunda modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo del Concello, con modificación a su vez del cuadro de personal.

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