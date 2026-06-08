La basura de la «casa Diógenes» en la que falleció una mujer de Moaña inunda el patio de una vecina hasta la ventana

Mª Carmen Allú Villaverde es la propietaria de una vivienda situada en A Canexa, en Moaña, al lado de la casa en la que el pasado 31 de marzo falleció una vecina que sufría un caso grave de síndrome de Diógenes. Allú es afectada directa de aquella situación pues su propio patio acabó inundado de basura que la fallecida había arrojado durante años por encima del muro trasero de su propiedad.

Pese a haber presentado varias instancias por escrito en el Concello, Allú Villaverde asegura que sigue esperando una solución. «Padezco una enfermedad autoinmune y llevo años intentando arreglar la casa de A Canexa. Así es imposible. Entiendo que la vecina tenía una enfermedad, pero la situación de mi patio también es una emergencia social y genera plagas, como ratas», señala. La propietaria defiende que debe ser la Administración la que retire una basura de la que, asegura, no es responsable.

Las bolsas que el Concello sacó de la vivienda de la vecina fallecida, en la limpieza. | FDV

La extracción del cuerpo de la vecina obligó en su día a intervenir incluso a la cuadrilla de obras del Concello y a los bomberos, con el objetivo de despejar una salida entre los residuos acumulados. La semana pasada, la empresa contratada por el Concello inició la limpieza de la vivienda de la fallecida, «pero no intervinieron en mi patio y la basura llega hasta la altura de la ventana», lamenta Allú Villaverde. El Concello sostiene que, además de los residuos procedentes de la vivienda de la vecina, en el patio de Mª Carmen Allú hay elementos de su propiedad que la Administración no podría retirar. Añade, además, que cualquier actuación dentro de su parcela dependería de un informe que acreditase una situación de emergencia social. «Llamé al Seprona hace meses para que viesen la situación y me pidieron que talase una acacia. Las ramas las aparté de la basura para que solo se lleven lo que arrojaba mi vecina», aclara la afectada.

Allú Villaverde considera que la gravedad de la situación justifica una limpieza de choque en su patio, al igual que la que se está llevando a cabo en la vivienda colindante o que la comprometida por el Concello en otros casos, como la casa de O Real afectada por okupas durante un mes, cuya limpieza todavía no se ha ejecutado a día de hoy.