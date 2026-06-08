El ataque al parque infantil del Palomar

El asaltado parque de Palomar, en Cangas

De poco vale que el gobierno municipal de Cangas arregle los parques infantiles, si después son objeto de actos vandálicos tan brutales como el que se produjo la semana pasada en este de Palomar, que no hacía mucho que había sido reformado con el dinero de las arcas municipales.

Cangas o el triángulo de las Bermudas

El Concello de Cangas empieza a parecerse, un poco, al triángulo de las Bermudas. Aparecen y desaparecen cosas. Ya ven. En un solo día aparecieron flechas pintadas en la carretera de Nerga-Liméns, que por su tamaño daba la impresión que servían para guiar a objetos voladores, ya sean o no identificados. Pero con la misma rapidez que aparecen cosas, desaparecen. Para muestra, el cable de cobre del alumbrado público de las farolas del vía de acceso a la autovía, entre rotonda y rotonda. Quizás, a los objetos voladores se les fundieron los fusibles y necesitaban cobre para su reparación.

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El esperado partido de tenis Gestido-Nicolás

Tiene partido de tenis el concejal del PP José Luis Gestido, que le tocó en ronda con una joven promesa, Nicolás Santos. Está previsto que sea el jueves, pero las partes aún no determinaron la hora. El veterano tenista jugará el partido fuera de la forma de otros tiempos, pero con mucha ilusión de enfrentarse a este joven de Marín, con mucha trayectoria tenística en Cangas. Nosotros apostamos por Nico.