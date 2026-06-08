Aparecen en la carretera Nerga-Liméns flechas pintadas de blanco en la calzada que indican dirección única

De madrugada, sin que nadie sepa por muy bien la razón, aparecieron flechas pintadas de blanco en la calzada de la carretera Nerga-Liméns. Fueron miembros de la asociación de vecinos quienes se puso en contacto con el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias, para denunciar esta "aparición" . En un principio se pensó que podía deberse a obras que se iban a realizar en la calzada o a un cambio de sentido de la circulación. Pero no, no había orden de ningún tipo. Ni desde Obras y Servicios se había anunciado ninguna obra, ni por parte de la Policía Local tenía previsto realizar algún tipo de nueva señalización. Las flechas indican la dirección de Liméns.

El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias, manifestó que daba la impresión de que las flechas querían indicar dirección única. Pero no hay ninguna petición de este tipo por parte de nadie en el Concello. Porque podía tratarse de una reivindicación, pero lo lógico es que antes se diese a conocer en el Concello. Ni desde las asociaciones vecinales hay nada en este sentido. Así que, de momento, la perplejidad es total por parte del gobierno municipal, pero también de los vecinos. De momento, tampoco aparecen testigos de esta señalización sobre la calzada que tanto revuelo está armando en la parroquia de O Hío.