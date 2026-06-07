Tardeo de Corpus en Cangas

En la calle Cervantes del casco vello de Cangas ya había gente metida en el trabajo de la confección de alfombras florales para el día del Corpus. El ajetreo de primera hora de la mañana no se consigue un día cualquiera en esta zona de la villa. La gente se afana en esta labor tradicional que en Cangas es absolutamente religioso. Sus alfombras no se distinguen por otra cosa más que por sus motivos religiosos. La tradición sí, pero también es la devoción la que hace a cangueses y canguesas salir de sus casas a primera hora para participar en este fatigoso empeño de alfombrar las calles con flores.

Alfombra de la Cofradía de los Dolores en Eugenio Sequeiros / Julio Santos Álvarez

En Eugenio Sequeiros hay otro remolino de trabajo. Ahí están las cofradías terminando el trabajo de una semana, en la que recolectaron las flores y las seleccionaron. La de la Cofradía de los Dolores destaca por ser toda natural, aquí no hay tintes, nos comenta Sheila Lorenzo, presidenta de la Cofradía de los Dolores, que ocupa 24x4 metros de la calle Eugenio Sequeiros, justo al pie de la Casa da Bola. Un poco más adelante, la Cofradía de San Pedro. Hay trasiego de un lado para otro, tensión porque, en ocasiones, se teme no llegar a tiempo. Es un miedo infundado, porque siempre se termina con tiempo suficiente. Cangas tiene la particularidad de que la misa del Corpus es a las 19.30 horas y se prolonga más de una hora. Así que no hay peligro de que las alfombras no estén terminadas antes de que salga la procesión, presidida por el párroco; ayer, Santiago Pérez, en su primer día del Corpus en esta parroquia. Quien acabó justo a tiempo fue la Asociación San Vicente de Paul, que es la encargada de confeccionar con sal molida de distintos colores una gran alfombra en el atrio de la excolegiata. ¡Por los pelos!, que aquí no se puede adelantar tanto el trabajo como con las flores, porque el viento hace estragos.

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Alfombra de sal situada al pie de la excolegiata de Cangas / Julio Santos Álvarez

La gente de Cangas, devota o no, sale al tardeo del domingo provistos de teléfonos móviles para sacar fotos de las alfombras. Se agolpa al pie de cada una de ellas y comentan el espectáculo de color y olor presente en las calles. Hay tiempo. La procesión sale tarde y las calles de Cangas se llenan a medida que avanza la tarde. La procesión se mezcla con esta larga tarde de junio, que hace honor al refrán: tres días hay en el año que relumbran más que el sol, Jueves Santo Corpus Crthis y el día de la Ascensión.