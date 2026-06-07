Proponen la inauguración de la Casa Museo Xosé Manuel Pazos en Cangas para el 26 de septiembre

La apertura al público de la Casa Museo Xosé Manuel Pazos, en la vivienda natal de la parroquia de Coiro del que fue alcalde de Cangas, político de izquierdas, literato y autor teatral, fallecido en enero de 2021, va cumpliendo nuevos capítulos. La directiva de la Asociación, creada el año pasado y encargada de la gestión de esta casa museo, que ha puesto en marcha su viuda María González y presidenta, se reunió este pasado fin de semana en el Museo A Mangallona de la parroquia, para ultimar la fecha de la inauguración. Salvo imprevistos, será el 26 de septiembre, un día antes de la representación en Cangas de la Fiesta "A Defensa da Vila", que recrea la invasión turca de 1617 y la persecución de la legendaria María Soliña, con textos de Xosé Manuel Pazos. La inauguración será siempre un día antes de esta fiesta, señala María González, por lo que dependerá de cuando se realice.

La reunión se celebró en A Mangallona, del artista Camilo Camaño, que también es miembro de la Asociación de la Casa Museo Xosé Manuel Pazos, y que cedió una de sus salas, precisamente la de los retratos pintados por él, entre los cuales figura el dediado a Pazos. Con Camaño y la presidenta participaron los directivos José Antonio Cid, abogado muy vinculado por amistad con Pazos y que ostenta el cargo de secretario; Yelena Pazos, hija del político y autor teatral, que es vicepresidenta segunda; María José Fernández, psicóloga, profesora y amiga de la familia que es tesorera en la entidad; Xulio Lago Alonso, en representación de la Academia Galega de Teatro; el profesor de la Escola de Arte Dramático Alfonso Becerra, en representación de la Asociación de Escritores en Lingua Galega; y la artista Luz Beloso que ha dedicado un gran mural en el exterior de la casa a Pazos.