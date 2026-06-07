Moaña llama los vecinos a manifestarse el domingo y responder al conselleiro que no quieren abrir el centro de salud sin PAC

La apertura del nuevo centro de salud de Moaña, en Sisalde, confirmada por la Consellería de Sanidade para este lunes 15, en lugar de aplacar las protestas de los vecinos en el municip0i, las aviva, como se ha visto este domingo en la 239 concentración semanal ante la Casa do Mar, en donde la Mesa Local da Sanidade estuvo representada por el concejal, Daniel Costas, en sustitución de la regidora, ausente el fin de semana; y por el portavoz de la Plataforma de Defensa da Sanidade Pública, Gabriel Ferral. El nuevo edificio en Sisalde, siendo unas instalaciones de vanguardia, se pone en marcha sin PAC de urgencias, en contra de lo que reclaman desde hace cinco años los vecinos que piden el regreso del PAC trasladado desde la pandemia a Cangas. En lugar de ello, Sisalde se abre con un sistema alternativo de urgencias mediante un facultativo por las tardes, hasta las 22:00 horas y ampliando el horario de la ambulancia de Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAE) de 12 a 24 horas.

"La Xunta pretende sustituir un equipo entero de urgencias con una ambulancia 24 horas y sólo con enfermería y que todos los días después de las 22 horas y fines de semana y festivos ir a cangas. Esto no nos vale y seguiremos reclamando que el PAC de Moaña se preste en su villa de forma completa con urgencias médicas las 24 horas todos los días de la semana", señaló Ferral. Por eso que la Mesa da Sanidade sigue adelante con la manifestación convocada para este domingo 14, que parte a las 11:00 de Portal de Almacén para acabar en Sisalde, y mantiene las concentraciones semanales, aunque ante el nuevo edificio de Sisalde, por lo que ayer fue la última que se realizó ante la Casa do Mar, como así lo recordó Costas: "Estamos aquí porque las puertas están cerradas y no hay atención. Allí estaremos ante las puertas de Sisalde reclamando el regreso del PAC". En la concentración los asistentes reclamaron con gritos la dimisión del grupo del PP de Moaña cuando Ferral aludió al acuerdo, desvelado por FARO, durante la etapa del anterior portavoz, Javier Carro, de que si el centro de salud abrí sin PAC presentarían su renuncia todos los concejales. "¡Ya están tardando, dimisión!", gritaron.

Noticias relacionadas

Costas recordó la importancia, en este "momento de inflexión que hay en todas las batallas", de acudir a la manifestación del domingo, "porque al día siguiente la consellería va a intentar abrir el centro de salud sin PAC. Avisar a amigos, amigas, compañeros, compañeras...es importante responder al conselleiro con esta manifestación". Recordó que el mismo día de la apertura, el lunes, está convocada también una concentración silenciosa a las 20:00 horas ante el centro en Sisalde, "para incrementar ese silencio, seco y claro que permita decir al Sergas que estamos ahí, no estaremos tirando huevos a la ambulancia, sino para defender la sanidad pública y que regrese el PAC". El teniente de alcaldesa insistió en que si se consuma esa apertura sin el PAC de urgencias, al Concello no le queda más remedio que acudir a la vía judicial, en la que ya trabajan desde hace meses, para que se cumpla el convenio frimado en 2020 entre Xunta y Concello para la construcción de este centro que recoge que tendrá PAC mientras no abra el Centro Integral de Salud (CIS) de Cangas. Ferral añadió que no cumplir ese compromiso es menospreciar a los vecinos y poner en riesgo su salud y pidió acudir a la manifestación, que sea un "berro" para decir al Sergas de que sus recortes "no nos sirven".