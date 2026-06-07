Una gigantesca cascada de rosas blancas colgada del campanario de San Martiño abrió el Corpus en O Morrazo

La jornada del Corpus Christi en O Morrazo tuvo sus primeros actos en Moaña, en su parroquia originaria de San Martiño, en donde la Asociación de alfombristas extendió, como novedad este año, una gigantesca cascada de rosas blancas realizadas, con un diseño de Paula Juncal, con bolsas de plástico, sobre una red de 15 metros de longitud por 6 de ancho en la que se podía leer la palabra paz. Muchos curiosos se acercaron a ver esta cascada que generó muy buenos comentarios por su dedicatoria a la paz.

Un momento de la procesión. / Fdv

Los tapices en San Martiño estaban dedicados este año al próximo Año Santo 2027, al Xacobeo, y se hizo un homenaje a la figura del peregrino y la unión que produce el Camino que tanto hacen creyentes como no creyentes.

La cascada completa desde lo alto del campanario con la palabra Paz. / Santos Álvarez

El viento durante la confección por la noche, obligó a tener que colocar la alfombra principal dentro de la iglesia, en lugar de su sitio habitual ante la fachada y allí estuvo durante la misa a mediodía a cuyo término salió la procesión pisando las alfombras hasta O Cruceiro. Había imágenes de conchas de vieira y flechas simbolizando el Camino de Santiago, realizadas con flores unificando los tapices y las escaleras de piedra de bajada del atrio lucieron de colores.

Noticias relacionadas

La alfombra dedicada al peregrino dentro de la iglesia. / Santos Álvarez

En la elaboración de las alfombras florales participaron unas 25 personas, entre las 7 integrantes de la asociación de alfombristas y colaboradores que trabajaron, y mucho, en la recolección y preparación de los elementos vegetales.