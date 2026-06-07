Una gigantesca cascada de rosas blancas colgada del campanario de San Martiño abrió el Corpus en O Morrazo
La procesión del mediodía recorrió los tapices dedicados este año a los peregrinos y el Año Santo 2027
El viento obligó a colocar en el interior de la iglesia la alfombra principal
La jornada del Corpus Christi en O Morrazo tuvo sus primeros actos en Moaña, en su parroquia originaria de San Martiño, en donde la Asociación de alfombristas extendió, como novedad este año, una gigantesca cascada de rosas blancas realizadas, con un diseño de Paula Juncal, con bolsas de plástico, sobre una red de 15 metros de longitud por 6 de ancho en la que se podía leer la palabra paz. Muchos curiosos se acercaron a ver esta cascada que generó muy buenos comentarios por su dedicatoria a la paz.
Los tapices en San Martiño estaban dedicados este año al próximo Año Santo 2027, al Xacobeo, y se hizo un homenaje a la figura del peregrino y la unión que produce el Camino que tanto hacen creyentes como no creyentes.
El viento durante la confección por la noche, obligó a tener que colocar la alfombra principal dentro de la iglesia, en lugar de su sitio habitual ante la fachada y allí estuvo durante la misa a mediodía a cuyo término salió la procesión pisando las alfombras hasta O Cruceiro. Había imágenes de conchas de vieira y flechas simbolizando el Camino de Santiago, realizadas con flores unificando los tapices y las escaleras de piedra de bajada del atrio lucieron de colores.
En la elaboración de las alfombras florales participaron unas 25 personas, entre las 7 integrantes de la asociación de alfombristas y colaboradores que trabajaron, y mucho, en la recolección y preparación de los elementos vegetales.
Suscríbete para seguir leyendo
- El cuerpo momificado hallado en Monteferro corresponde al de un vecino de Cangas
- Una vecina de Aldán regala a la reina Letizia una mantilla artesanal durante el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo
- El Concello de Cangas coloca grandes piedras en la zona de playas para impedir el aparcamiento de turismos y autocaravanas
- Música y memoria por los 100 años del palco
- Localizan sin vida al pescador deportivo de 50 años desaparecido en Cabo Udra, en Bueu
- Un pescador muere en Udra y encuentran en Baiona el cuerpo del bañista desaparecido en Barra
- Un hombre de 76 años fallece de un infarto mientras paseaba por el centro de Bueu
- Retoman la búsqueda del vecino de Vigo desaparecido en la playa de Barra (Cangas) y se incorporan drones y nuevos medios al operativo de rescate