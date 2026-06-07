Finalizan las obras de reforma del paseo marítimo de Rodeira

Finalizaron esta semana las obras de reforma que se llevaron a cabo en el paseo de Rodeira, donde se actuó con las tablas de madera en una zona muy dañada y también se colocaron nuevas papeleras. Los trabajos se concentraron en el tramo de acera situado frente a los chalés y la playa, antes del inicio de la senda de madera. La actuación contó con el permiso de Litoral y su presupuesto alcanzó los 15.000 euros.

Las tareas incluyeron el desmontaje de un banco de piedra, la demolición del pavimento de hormigón con medios mecánicos y la retirada de escombros a contenedores. También fue necesario construir una nueva caja en el terreno para la posterior extensión del pavimento.

Además, se repondrá una solera de hormigón armado de 15 centímetros de espesor, se recolocó un banco recuperado de la zona de acopio y se forma una estructura de madera apoyada sobre una base de hormigón, con la colocación de una viga de pino rojo.

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La intervención se completó con la instalación de tablas ranuradas antideslizantes de 40 milímetros de espesor sobra la estructura de la pasarela existente, también en madera de pino rojo. Asimismo, se colocaron nuevas papeleras, de color marrón y está previsto que lleguen más. La alcaldesa de Cangas y la primera teniente de alcaldesa, Araceli Gestido (BNG) y Sagrario Martínez (PSOE), respectivamente, visitaron ayer las obras finalizadas. La regidora comentó que el siguiente paso sería actuar sobre la zona ajardinada.