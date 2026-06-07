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La Conta Xeral de 2025 de Cangas refleja un saldo positivo de 4.039.622 euros

Hubo un aumento de los ingresos procedentes de otras administraciones

Los fondos de Tesorería se incrementaron en 2,4 millones y se amortizó 1 millón de deuda

Interior del Concello de Cangas.

Interior del Concello de Cangas. / Gonzalo Núñez

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Juan Calvo

Cangas

La Conta Xeral de 2025 irá a la Comisión Especial de Cuentas durante este mes, para después permanecer a exposición pública durante un mes, para que todos los vecinos puedan realizar consultas y presentar alegaciones. Según los datos que refleja el propio documento, el Concello cerró el ejercicio 2025 con una situación económica especialmente positiva, consolidando una mayor capacidad financiera, reduciendo la deuda e incrementando los recursos disponibles, además de su capacidad para impulsar inversiones y mejorar los servicios públicos. La Conta Xeral refleja un resultado positivo de 4.039.622,76 euros, frente a los 1.499.892,86 euros registrados en el ejercicio de 2024, lo que supone una mejora de superior a los 2,5 millones de euros en solo un año. Otro de los aspectos más destacados es el importante incremento de ingresos municipales, que alcanzaron los 21.575.825,47 euros, más de 2,5 millones de euros por encima de los ingresos conseguidos en 2024.

Cobra especial relevancia el incremento de ingresos procedentes de otras administraciones públicas, que alcanzaron los 13.613.275,03 euros durante el ejercicio de 2025. El gobierno explica este aumento por la actualización de las transferencias del Estado a los Concellos, después de varios años de prórrogas presupuestaria, lo que permitió incrementar los recursos que recibe Cangas. Al mismo tiempo, el concello continuó reforzando su capacidad para captar los fondos y financiamiento de otras administraciones, al aprovechar convocatorias y programas que contribuyen a financiar inversiones y actuaciones de interés para los vecinos.

Además, durante el ejercicio de 2025 se incorporaron subvenciones por valor de 4.139.534,95 euros, una cifra muy superior a los 3.521.244,12 euros registrados en el ejercicio anterior. Este dato evidencia la capacidad del Concello para acceder a nuevas líneas de financiamiento y atraer recursos externos que permiten desarrollar actuaciones sin repercutir directamente sobre las arcas municipales.

La buena evolución económica también se refleja en el liquidez municipal. Los fondos disponibles en Tesorería aumentaron desde los 4.080.633,94 euros hasta los 6.462.562, 15 euros, incrementándose en cerca de 2,24 millones de euros en un solo ejercicio. Al mismo tiempo, el Concello continuó reduciendo su deuda financiera, amortizando más de 1 millón de euro durante el ejercicio de 2025, lo que permite liberar re cursos económicos para destinarlos a actuaciones de interés público e inversiones prioritarias para los vecinos.

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Durante el año 2025 se mantuvo el esfuerzo inversor con el objetivo de dar estabilidad presupuestaria, con la regla de gasto y con el periodo medio de pago a proveedores, confirmando, en opinión del gobierno local, una gestión económica rigurosa y responsable. «Estos datos permiten afirma que Cangas cuenta hoy con más liquidez, menos deuda y mayor capacidad para afrontar retos de futuro», señala la edil Xiana Abal.

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