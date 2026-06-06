Voluntarios retiran más 600 kilos de residuos de los fondos marinos en la playa de Pescadoira y en la Illa de Ons

Buceadores voluntarios retiraron esta mañana algo más 600 kilos de residuos de los fondos marinos en dos iniciativas paralelas llevadas a cabo en la playa de Pescadoira, en Bueu, y en la Illa de Ons. El grueso de los desperdicios que se extrajeron del mar correspondieron a la actividad profesional, con mayoría de aparejos de todo tipo, nasas, cabos, alguna cadena o incluso un ancla, con la buena noticia de que apenas se encontró basura de otro tipo.

En Bueu el Club Baixo 2 Mares, en colaboración con la Cofradía de Bueu y la Asociación Residuos Cero, participó en la limpieza organizada desde la Red de Vigilantes Marinos, en una movilización a nivel nacional que en Galicia tenía dos puntos de interés, Ribadeo y Bueu. Un total de 15 personas trabajaron en el municipio buenense para extraer unos 300 kilos de aparejos que, tal y como señalaron, llevaban mucho tiempo en el fondo y se encontraban ya colonizados por algas y otros organismos marinos.

Los voluntarios del Club Buceo Ons, e bordo de la embarcación. / FDV

Más allá de las nasas, redes y cabos se hallaron un ancla, un cochecito de juguete y, a modo anecdótico, un diente de vaca. Nueve de los participantes actuaron en el agua y los otros seis en la playa, en donde se recogieron menos desperdicios.

Uno de los submarinistas retirando desperdicios del fondo de Ons. / FDV

Mientras, en Ons, el Club Buceo Ons operó frente a la playa de As Dornas, con nueve buceadores y dos personas a bordo de una embarcación. Es la primera iniciativa voluntaria que el club hace este año, pero con la idea de repetir la experiencia al menos en un par de ocasiones más, contando con la colaboración del Parque Nacional Illas Atlánticas, la Federación Gallega de Actividades Subacuáticas y el Concello de Bueu.

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Según apuntaron los participantes, se encontró menos basura de la esperada, en una zona donde «el invierno limpia mucho». En total fueron más de 300 kilos los extraídos del fondo, con predominancia de aparejos profesionales.