Verbena de los 40 en Moaña con Salgharitas

El 13 de junio el palco de la alameda de Moaña acoge la 4ª verbena Salgharitas, un espectáculo inspirado en la música, estética y ambiente de aquelos años 40. Organiza Salgharitas, con su alma Sandra Diéguez, y se invita a acudir vestidos de época. Además de la anfitriona, actúan la Banda de Guláns y Vanesa Muela (Valladolid).

Rotondas, de la piel de cocodrilo a la de naranja

Ahora que nos acercamos más a las rotondas de Cangas que fueron objeto de intervención por parte de la Consellería de Infraestructuras, no damos cuenta mejor de la chapuza realizada. Y se supone que las obras ya acabaron, porque la obra fue santificada por la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz. Se pretendía con estos asfaltados alrededor de las rotondas quitar la piel de cocodrilo de la vía, pero la dejaron como la de una naranja. Yel de aquí y el de allí, no entienden muy bien ese asfalto parcial tan rocambolesco, que parece el traje remendado de un pobre. Lo que sorprende es que la administración dé por bueno semejante alicatado.

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Más reuniones secretas en Cangas

Hubo reunión secreta en Cangas, de la que pronto daremos noticias. El encuentro fue para consultar opiniones de unos que se van a enfrentar a otros en un proyecto que recordar no puedo. Para la semana se levantará este secreto de sumario que ahora tienen acordado las partes; al menos una de ellas. Las elecciones municipales se preparan en estos campos abonados de secretos. n