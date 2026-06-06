Tirán vence en la Olimpiada Escolar de Moaña en la que se lograron 22 récords de atletismo

Las pistas de atletismo de A Xunqueira en Moaña se llenaron este sábado con más de 700 escolares en la 44ª edición de la Olimpiada Escolar que organiza el Club de Atletismo Samertolameu con el Concello y la Federación de Anpas. Participaron, en concreto, 738 alumnos, desde chupetes (nacidos entre 2021 y 2022) a cadetes, entre 14 y 15 años, aunque fueron 1.370 inscritos y se realizaron 1.171 pruebas (algunos de los escolares se inscribieron en más de una prueba) entre velocidad, marcha, pelota, peso, vortex,salto de longitud, altura o jabalina. Fueron participantes de doce centros educativos de Moaña (A Guía, Abelendo, Tirán, Domaio, Quintela, Reibón, Seara, EA Reibón e infantiles de O Con y Verducedo, además de los institutos de A Paralaia y As Barxas), Eduardo Pondal y Casa da Virxe, de Cangas; A Pedra de Bueu y Acacias y Montecastelo de Vigo, cuyos alumnos están en el Club de Atletismo Samertolaméu.

Foto de familia de participantes tras el desfile. / S.Á.

A las 19:30 finalizaron las Olimpiadas, tras todo un día de pruebas, con descanso para comer, en las que se impuso, en la clasificación por equipos, el CEIP Plurilíngüe de Tirán con 204 inscritos y 514 puntos, seguido del CEIP de Quintela con 266 inscritos y 482,5 puntos; CEIP Seara con 230 y 448, respectivamente; Reibón, con 250 y 428; Abelendo con 98 y 218,5; en sexta posición el IES A Paralaia con 79 inscritos y 205 puntos; el IES As Barxas, con 34 y 143; el CEIP A Guía con 71 inscritos y 141 puntos;; el CEIP Plurilíngüe Domaio, con 30 y 94,5 puntos; E.A. Reibón, con 65 y 73,5 puntos; la escuela infantil de Verducedo con 12 y 19,5 puntos y la escuela infantil de O Con, con 19 y 10,5 puntos.

Otra de las pruebas de la competición. / Santos Álvarez

La Olimpiada comenzó a las 09:30 con el tradicional desfile de participantes, al más puro estilo de los Juegos, desde el Concello hasta las pistas de atletismo en donde comenzaron las pruebas a las 10:30 horas.

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Récords en la Olimpiada Escolar. / Fdv

La lluvia que cayó en la madrugada del sábado hacía temblar a los organizadores, pero las predicciones se cumplieron y el día se despejó, hizo sol, pero con muy buenas buenas temperaturas que ayudaron al éxito de esta competición en donde los ojeadores ya ven a futuros atletas profesionales.En la organizacióin estaba la presidenta del club Samertolaméu, Colomba López; y el secretario, Alberto Juncal. En las pruebas se batieron 22 récords. En ese cuadro figuran en jabalina Iago Antepazo Pazos (Montecastelo); en 500 metros Anahi Ogando Pena (IES As Barxas); en 80 metros Adrián Barbosa (As Barxas), en Jabalina, Nora Pérez (As Barxas); Vortex, Iris Lorenzo (Tirán); 150 metros, Anahí Ogando (As Barxas), en 600 metros, Lucas Gil 8Tirán); en peso, Nora Pérez (As Barxas); en 700 marcha, Hugo Santomé (Seara); 700 marcha alevín, Miguel Quiralte (Tirán); en 700 marcha, Irene Martínez (Reibón); en 700 marcha, Eva Curro (As Barxas; en pelota, Teho Díaz (Tirán); en 700 marcha, Carmen Fernández (A Paralaia); en altura, Anahí Ogando (As Barxas), en peso, Iago Antepado (Montecastelo), en 80, Nora Pérez (As Barxas); en 50 benjamín, Mariña Gil (Quintela) y Julio Santomé (Tirán); peso benjamón, Xoel Portela (Abelendo), en vortex, Iago Pérez (Reibón) y en 4x60, Hugo Nieto 8Reibón).