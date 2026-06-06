El PP duda de que se vayan a duplicar los aparcamientos en Beluso y Félix Juncal se compromete a reunirse de nuevo con los vecinos con el inicio de las obras

El grupo municipal del Partido Popular de Bueu ha puesto en duda el compromiso del gobierno local de duplicar las plazas de aparcamiento en Beluso con motivo de la próxima puesta en marcha de la urbanización del POL-12 y de la humanización de la Rúa Nova de Arriba. Así lo ha manifestado la portavoz del principal grupo de la oposición, Elena Estévez, que ha expresado asimismo su temor de que estos proyectos puedan «acabar con la actividad comercial de Beluso». Mientras, el regidor buenense, Félix Juncal, garantizó a los vecinos de la zona volver a reunirse con ellos una vez empiecen las obras de ambas actuaciones para certificar que se están ejecutando «tal y como lo hemos prometido».

Los populares apuntan que los proyectos de urbanización en Beluso se han acometido «sin tener en cuenta la realidad de la zona». En este sentido, subraya que «la destrucción de 32 plazas en el entorno de la Casa do Pobo y de otras 8 en la Rúa Nova acarrearán perjuicios para la actividad comercial», al mismo tiempo que muestran sus dudas sobre la «supuesta» creación de 70 plazas, «puesto que no está determinado dónde van a ser, y todo queda en que confiemos en que el gobierno consiga los terrenos».

Añade el PP que con el inicio de la semipeatonalización de la Rúa Nova «se eliminarán de repente las 40 plazas actuales», y que no será hasta más adelante, al obtener el visto bueno de la Xunta y se acometa el resto de la tramitación, «cuando se desarrolle la urbanización del POL-12, que es donde se supone que irán las nuevas plazas si consiguen los terrenos». La conclusión para la formación popular es que el gobierno local «primero quiere urbanizar y luego dice que conseguirá los terrenos para el estacionamiento». Así pues, concluye que «de entrada quedamos sin ningún aparcamiento. Pero la realidad es que no hay una ubicación firme, definitiva y cerrada para estas nuevas plazas». El temor es que no se cumpla la promesa y «se acabe con la actividad comercial que queda».

Estévez exige que el gobierno buenense dé «explicaciones y compromisos de los plazos de la obra y de la ubicación de las nuevas plazas de estacionamiento», así como información sobre el espacio donde se situarán as zonas de carga y descarga y las de personas de movilidad reducida. «Nadie se cree que se vayan a duplicar las plazas porque sus antecedentes con las obras no permiten ser optimistas», sentencia.

«Comentarios malintencionados»

En la reunión con los vecinos del jueves Juncal insistió en que se duplicarán los estacionamientos en la zona, una cuestión que se primó en cualquiera de las propuestas presentadas para actuar en la zona. En este sentido, subrayó su compromiso de aumentar las plazas actuales y cargó contra los «comentarios malintencionados» que apuntaban a que Beluso se iba a quedar sin aparcamientos.

En cuanto a la tramitación de ambas actuaciones, anunció que esta próxima semana el Concello remitirá el proyecto de urbanización del centro de Beluso a Medio Ambiente para lograr su visto bueno. En la humanización de la Ría Nova, financiada con el Plan Extra y con fondos del Plan +Provincia, expuso que antes del inicio del expediente de contratación hay que suscribir el preceptivo convenio con la Diputación de Pontevedra. Entremedias se aprovechará para renovar algunas autorizaciones sectoriales.