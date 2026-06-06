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El PP de Cangas planifica el final de mandato y anunica que endurecerá la fiscalizacíón del gobierno

El grupo municipal mantuvo una reunión para establecer la hoja de ruta del final de mandato

Grupo muncipal del PP de Cangas, reunidos este sábado en la sede de la formación política

Grupo muncipal del PP de Cangas, reunidos este sábado en la sede de la formación política / Fdv

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Juan Calvo

El grupo municipal del Partido Popular de Cangas encara la recta final de este mandato con el anuncio de que endurecerá la fiscalización de la gestión del gobierno. Los populares advierten de que esta labor de control es cada vez más compleja debido a lo que denominan "muro de opacidad" y la falta de transparencia sistemática que impone el BNG y sus socios. Con todo, a pesar de los continuos obstáculo que el PP dice que pone el gobierno, la intención es redoblar la presión institucional a través de las preguntas en los plenos las continuas solicitudes de acceso a expedientes ocultos y un escrutinio minucioso de las solicitudes de financiamiento y subvenciones de otras administraciones que el concello está gestionando de forma "deficiente o directamente, dejando perder".

Los miembros del PP de Cangas, encabezados por su portavoz, Dolores Hermelo, mantuvieron este sábado una reunión de trabajo con el objetivo de poner a punto la maquinaria de formación y programar la estrategia política para el último tramo de mandato. La reunión sirvió, según señala el propio partido político para engrasar el funcionamiento del grupo municipal, marcando una hoja de ruta clara que busca garantizar el mejor servicio y representación pública a los vecinos de Cangas ante "la evidente inacción del ejecutivo de Araceli Gestido". Que esa es una de las estrategia que sigue el PP: ofrecer la imagen de que el gobierno no trabaja.

La hoja de ruta del PP para los próximos meses tiene como prioridad absoluta la presencia en la calle y la escucha activa. La formación tiene la intención de intensificar aún más los contactos con todos los colectivos sociales, vecinales, culturales y deportivos del municipio. En este sentido, el objetivo del PP no se limitará únicamente a conocer de primera mano sus necesidades reales, sino que se compromete a hacer "un marcaje estricto y un seguimiento exhaustivo de las respuestas "o de la evidente falta de ellas".

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Apunta esta formación política que el tercer pila de la planificación política para los próximos meses se centra en el diseño de nuevas propuestas y medidas útiles para debatir en las próximas sesiones plenarias. El PP afirma que se reivindica, con los datos en la mano, como un verdadero motor político y l aúnica fuerza con proyecto para Cangas: hasta el momento se llevan registradas 74 mociones, de las cuales más del 90% fueron aprobadas, la inmensa mayoría con la unanimidad de la corporación municipal.

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