Moaña proyecta una senda y pasarela para unir el aparcamiento de A Xunqueira con el nuevo centro de salud

El Concello de Moaña avanza en el nuevo parque urbano de Sisalde, al menos sobre el papel, con un presupuesto de 532.008 euros, a la espera de los informes sectoriales de la Xunta, para poder concretar su financiación e iniciar su ejecución. El gobierno local que preside Leticia Santos (BNG) ya recibió el proyecto encargado al arquitecto y exconcejal, Rodrigo Currás, que ha diseñado una senda fluvial de 350 metros de longitud con una pasarela sobre el vano, de entre 15 y 18 metros, del río da Fraga, en el que se integra todo el paseo actual y que facilitará el tránsito peatonal desde las zonas de aparcamiento de A Xunqueira, desde la parada de autobús más próxima en la PO-551, al área de equipamientos y viviendas donde se ubica el nuevo centro de salud y el futuro auditorio municipal que promueve el Concello con la construcción de un edificio que alberga 10 viviendas de alquiler social en sus plantas altas. Este parque urbano facilitará el estacionamiento de usuarios que van al centro de salud en el aparcamiento del solar del antiguo cuartel.

El concejal de Obras, Daniel Costas, asegura que el Concello está en la fase de solicitar los informes sectoriales ya que el paseo se incluye en la zona afectada por la Ley de Costas y hay que remitir autorización al Servicio de Litoral de la Xunta, que tiene la transferencia de la gestión de Costas del Estado, ya que está dentro del Dominio Público Maritimo-Terrestre; además de a Augas de Galicia que podrá solicitar a su vez informe a Patrimonio Natural, al margen de los propios permisos del Concello.

Otro detalle de la pasarela. / Fdv

La nueva senda se diseña también como un atajo desde la peatonalizada calle Curros Enríquez donde se ubica el edificio del Concello. Tal y como figura en el documento, mejoraría problemas de movilidad puesto que evitaría tráfico y atascos y dificultades de aparcamiento en pleno centro cuando se acuda a dichos equipamientos, y mejoraría la accesibilidad, dentro de las posibilidades de pavimento permitidas por cuestiones de integración paisajística, al resultar su pendiente y trayecto mucho más inmediato y amable que las actuales calles. Reforzaría el actual paseo del río la Fraga integrándolo como parte del parque urbano de Sisalde previsto en el PERI que posibilitó la apertura de la calle Elisa de la Peña González.

Paseo actual junto al río da Fraga. / Fdv

Esta senda completará los 6.150 metros de rutas urbanas y periurbanas que tiene Moaña en la actualidad en donde está el Camino Real, de prefencia peatonal, si bien no íntegramente, que uneTirán por el borde del mar hasta el municipio limítrofe de Cangas; el Paseo de O Con que ocupa la zona del borde litoral dentro del espacio de competencia de Portos de Galicia; el paseo de la Playa, que se interrumpe en la zona de Seara, pendiente de la concesión de terrenos por Costas del Estado a favor del Concello; y el paseo de A Xunqueira que se une con el paseo de San Bartolomeu.

La senda se diseña con un ancho de 2,40 metros, material terrizo compactado, tipo Aripaq o zahorra-cemento, confinado con encofrados perdidos de madera durable. En las zonas más urbanizadas se acometerán trabajos de contención con muros preexistentes conforme a las alineaciones del PERI y del propio PXOM para realizar un acuerdo suave entre la rasante de la calle Elisa de la Peña González y la rasante natural próxima al río. La pendiente no excederá del 6% y se instalarán bancos para descanso en las confluencias de sendas. En las zonas con desnivel más desfavorable se ejecutará una rampa que sirva como atajo alternativo que de otro modo surgiría por el uso natural de las personas de manera descontrolada, ocasionando falta de vegetación, resbalones, cárcavas con lluvias, etc.

Noticias relacionadas

Aparcamiento de A Xunqueira con el nuevo centro de salud al fondo. / G.N.

En cuanto a la pasarela, se diseña mediante un tablero de hormigón prefabricado, con un arco también prefabricado que recuerda a cuadernas y esqueletos de barcos que una vez se almacenaron en las zonas más cercana de la playa, y un murete traslúcido protector que funciona como una viga tipo Howe del lado del carrizal, para tamizar la visión desde la marisma y que la fauna que nidifica en allí no se sienta perturbada. Todo ello con perspectiva de obtener una buena durabilidad por lo que se proponen armaduras galvanizadas, elementos metálicos galvanizados en caliente y pintados (doble protección), barandillas acero inox, y evitando en la medida de lo posible la madera por su elevada exigencia de mantenimiento periódico aunque sugiriendo su tradición. El proyecto contempla la conservación del carrizal, evita plantar árboles que puedan sombrear dicha vegetación para evitar alteraciones en el soleamiento que necesitan las phragmites australis, y se plantea un área de observación de aves con una pérgola en uno de los extremos de dicha pasarela que vuela levemente sobre el carrizal, reforzando así la idea de templete mirador, planteado como un refugio o área de descanso para las personas que asisten al centro de salud.