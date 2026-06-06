Mares Circulares recoge con 42 voluntarios 367 kilos de residuos marinos en el espigón de Massó en Cangas

La empresa Delikia, la Asociación Juan XXIII y Aproema, con el apoyo del Concello de Cangas, reunieron este sábado a 42 voluntarios en una nueva jornada anual de recogida de residuos del programa Mares Circulares, que impulsa Coca Cola en España y Portugal y que en 2025 cumplió ocho años. Por segundo año consecutivo se actuó en el espigón de Massó. Los voluntarios recogieron un total de 367,64 kilos de residuos, entre neumáticos y un número alto de cabos, cuerdas, redes, una valla y un bolardo de plástico, así como numerosos de envases ligeros y algunos elementos de metal y vidrio.

Grupo de trabajo que participó en la recogida de residuos marinos en Cangas. / Fdv

Los residuos fueron clasificados por la Asociación Chelonia para su reciclaje. Todos los datos son incorporados a la base de datos del proyecto Mares Circulares. Esta información que se suma a la monitorización en 1.163 puntos y recogida periódica desde la primera edición en 2018, es puesta a disposición de investigadores para el desarrollo de nuevas propuestas innovadoras que tengan impacto real en la conservación de los entornos marinos.

En el conjunto de España, el programa de Mares Circulares realizó 139 intervenciones en playas y entornos acuáticos en España durante 2025 y movilizó a 7.064 personas, retirando 350 toneladas de residuos.

Por parte de Delikia, María José Arellano, responsable de sostenibilidad asegura que "participar en Mares Circulares por segundo año consecutivo nos permite consolidad el compromiso de Delikia con la preservación de nuestras costas. Para nosotros, la sostenibilidad no es una acción puntual, sino un camino continuo. Este tipo de alianzas son el motor definitivo para avanzar hacia una verdadera economía circular.”

Otro momento de la actividad. / Fdv

Arancha Mañas, presidenta de APROEMA, destaca que “para es muy importante formar parte de iniciativas como Mares Circualres, que combinan acción directa, sensibilización ambiental y colaboración entre entidades. La limpieza del Espigón de Massó no solo permite retirar residuos del entorno, sino también visibilizar la necesidad de prevenir su abandono y avanzar hacia una mayor responsabilidad compartida en el cuidado de nuestros espacios naturales. Desde el sector ambiental gallego queremos seguir contribuyendo a este tipo de acciones, acercando conocimiento, compromiso y experiencia para impulsar una economía más circular y respetuosa con el medio ambiente”.

Gema Domínguez, Gestora de Comunicación de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, indica que “la colaboración y las alianzas son claves para alcanzar metas tan ambiciosas como las que impulsa Mares Circulares, orientadas a avanzar hacia un entorno marino libre de residuos. Es imprescindible actuar para proteger estos ecosistemas y sensibilizar sobre la puesta en marcha de iniciativas que impulsen la economía circular. Tras ocho años de recorrido, el proyecto cuenta además con una valiosa base de datos que aporta información de gran interés para la comunidad científica y contribuye al desarrollo de soluciones frente a este desafío ambiental. Queremos reconocer especialmente el compromiso de los voluntarios, cuyo esfuerzo colectivo demuestra el impacto positivo que podemos generar trabajando de manera conjunta.”. Y desde la dirección del Centro Ocupacional de la Asociación Juan XXIII, Maria Teresa Lagos señala que “participar en esta jornada supone mucho más que una acción de limpieza ambiental. Es una oportunidad para que las personas que forman parte de nuestro centro contribuyan activamente al cuidado de un espacio que es de todos, compartan experiencias con otras entidades y se sientan protagonistas de una iniciativa con un impacto real en la comunidad. Creemos que una sociedad más sostenible también debe ser una sociedad más inclusiva, donde cada persona pueda aportar su esfuerzo, su compromiso y su valor para construir un entorno mejor”.