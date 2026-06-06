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Un hombre de 76 años fallece de un infarto mientras paseaba por el centro de Bueu

La víctima se desplomó repentinamente y los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida

Imagen de archivo de la ambulancia en Bueu.

Imagen de archivo de la ambulancia en Bueu. / Gonzalo Núñez

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César Collarte

Bueu

Un hombre de 76 años de edad falleció esta mañana al sufrir un paro cardiaco mientras paseaba por el centro de Bueu. El suceso se produjo alrededor de las 8.25 horas, cuando la víctima, vecino del municipio, caminaba solo por los jardines de María Eugenia, en el barrio de Banda do Río, a la altura del hotel Incamar. Una mujer lo vio desplomarse y fue quien dio el aviso a los servicios de emergencia.

La ambulancia de Bueu se personó en el lugar de los hechos inmediatamente, pero cuando llegó este varón ya se encontraba en parada respiratoria. A pesar de que se le intentó reanimar durante más de 35 minutos, todos los esfuerzos resultaron inútiles y acabó falleciendo.

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