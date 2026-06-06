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Fiesta del Corpus en el muro de San Leonardo

En Cangas, el Corpus no solo es una fiesta religiosa, también lo es para reunir amigos y cantar mientras se cortan y seleccionan las flores

Fiesta del Corpus en el muro de San Leonardo en Cangas

Fiesta del Corpus en el muro de San Leonardo en Cangas

Julio Santos Álvarez

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Juan Calvo

Ya de tarde, con el verano encima y esa brisa fría que entumece el cuerpo, el alma se despereza y las mujeres, y algún que otro hombre de la calle Cervantes, en Cangas, ponen el ritmo a la tarea de cortar flores con las que confeccionan una alfombra de 100 metros de largo. Llevan 50 años haciéndolo y temen que la tradición se pierda. De hecho, de la calle Cervantes, en la muralla de la fuente de San Leonardo, donde se trabaja, canta y baila, solo quedan cinco, los demás son amigos o familiares que vienen de otras calles de la villa. La paciencia se conforma a golpe de buen humor y música, en un lugar emblemático del casco vello de Cangas. Las mujeres tocan palmas y bailan sin ningún tipo de rubor. Es la música que ayuda a esta labor minuciosa, que cansa la espalda y los ojos. Todo el tiempo que se echa en la muralla de San Leonardo se da por bien empleado. Es la alfombra más veterana de Cangas, la más alborotadora, la más constante.

Vecinos de Cangas trabajan en la alfombra de la calle Cervantes, en la muralla de San Leonardo

Vecinos de Cangas trabajan en la alfombra de la calle Cervantes, en la muralla de San Leonardo / Julio Santos Álvarez

Celia Fernández es el alma mater de la alfombra de la calle Cervantes. Nos comenta que este año se emplea mucha hortensia y algo de rosa, las virutas teñidas y la cáscara de nuez y la concha de berberecho, sin que falte el verde del fiuncho. También nos indica que en la fuente de San Leonardo se levanta un altar tradicional del Corpus. Lamenta que esta tradición se pierda y hace una llamada casi desesperada para que haya relevo entre los jóvenes, que están lejos de atender estos menesteres ligados con la religión.

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Delante de la excolegiata, en el mismo atrio, Magarita Outeiral prepara su alfombra, esa que hace todos los años y para la que utiliza sal triturada en una hormigonera que después tiñe. El motivo del Corpus de este año es el de los ángeles custodios que están en el altar mayor. El viento, durante, la tarde, le impidió avanzar mucho en el trabajo, así que el trabajo será intenso en la mañana del domingo. La misa del Corpus en la excolegiata de Cangas es a las 19.30 horas y está previsto que a las 20.30 salga la procesión, que recorrerá las calles de la villa, entre ellas la famosa calle Cervantes.

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