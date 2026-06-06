Conchas de Bueu en las alfombras para recibir al Papa León XIV en el fin de semana del Corpus

La tradición alfombrista de Bueu y O Morrazo no podrá estar en persona en la visita que el Papa León XIV comienza hoy a España, pero sí que estará al menos en espíritu. La coincidencia de este viaje con el fin de semana del Corpus Christi impide que los alfombristas se puedan acudir a Madrid o Barcelona o que se realicen desplazamientos organizados desde las parroquias de la comarca. Pese a ello Bueu estará presente en ese recibimiento al pontífice a través de una de las señas de identidad de su arte alfombrista: las conchas de marisco. La Federación Catalana de Catifaires inauguró este jueves uno de los dos tapices con los que se recibirá a León XIV, un manto que incluye concha de mejillón que fue solicitada a la Asociación Cultural Alfombras de Bueu, que forma parte de la Coordinadora Internacional de Entidades Alfombristas de Arte Efímero (Cidae).

La alfombra se puede ver ya en la Catedral de Barcelona, pero queda todavía un segundo tapiz que se realizará a principios de la próxima semana delante de la Sagrada Familia [el Papa llegará a la ciudad condal el martes a mediodía]. En ese diseño, que estara muy vinculado a la figura de Antoni Gaudí, habrá de nuevo conchas enviadas desde Bueu: mejillón, almeja, berberecho y, por supuesto, vieira, que se asocia al peregrino y al Camino de Santiago. «Estábamos invitados a preparar una alfombra en Madrid, pero era imposible debido al Corpus», explican desde Asociación Cultural Alfombras de Bueu.

La visita de León XIV a España supondrá un escaparate de proyección internacional impagable para la tradición alfombrista de Bueu. «Las conchas marinas son el elemento que mejor representa nuestra identidad y nuestra forma de entender este arte. Son el sello distintivo de las alfombras de Bueu y suponen un reflejo de nuestra estrecha vinculación con el mar. Verlas presentes en un acontecimiento tan significativo como la visita del Santo Padre y avanzar en el camino hacia el reconocimiento de la Unesco es un motivo de orgullo para toda nuestra comunidad. Pero tan importante como nuestras alfombras es la capacidad que tienen para unir a las personas, favorecer la inclusión y fortalecer los lazos sociales que nos identifican como pueblo», argumentan desde Asociación Cultural Alfombras de Bueu.

Una de las cajas enviadas desde Bueu con conchas de mejillón y otros mariscos para la elaboración de las alfombras en Barcelona con motivo de la visita del Papa León XIV. / Fdv

El uso de las conchas procedentes de los recursos marinos permiten dotar a las alfombras de «efectos artísticos de gran expresividad y riqueza visual, aportando una estética propia que ha despertado el interés y la admiración de comunidades alfombristas de diferentes países», explican. Su presencia en las alfombras de arte efímero que se están elaborando con motivo de la visita de León XIV «representa el reconocimiento a una tradición centenaria de Bueu que ha sabido conservar su esencia, innovar desde sus raíces y proyectar su singularidad más allá de nuestras fronteras», concluyen.

La alusión a la Unesco ya que la localidad de O Morrazo es una de las que figura en el expediente internacional presentado la Cidae ante el organismo vinculado a la educación, ciencia y cultura de la ONU. Una propuesta que será evaluada a finales de año por el comité intergubernamental, que se reunirá en China.

Los preparativos para las alfombras alrededor de la iglesia de Bueu / Fdv

Las alfombras del Corpus de Bueu cuentan con el reconocimiento de Festa de Interese Turístico de Galicia desde hace casi una década y afrontan su fin de semana grande. Entidades y vecinos particulares trabajan para tomar desde la tarde de este sábado las principales calles del centro urbano y decorarlas con sus alfombras. La sede de la Asociación Alfombrista Cunchas e Flores de Bueu, en los bajos de la Praza Massó, registra estos días una actividad casi ininterrunpida para tratar los materiales necesarios y para ayudar a los numerosos colectivos y personas que solicitan su colaboración y experiencia.

La estructura será la misma que en los últimos años. El domingo a las 12.00 horas se celebrará una misa solemne en la iglesia parroquial de San Martiño y al terminar saldrá una procesión alrededor del templo. El Colectivo Independiente Alfombrista de Bueu y la Asociación Cultural Costumes de Cela completaron esta semana la recogida y tratamiento del material para poder plasmar entre el sábado y el domingo en el atrio de Bueu sus alfombras de arte efímero.

El domingo por la tarde en la capilla de San Xosé –al lado de la Escola Náutica de Bueu– se celebrará una adoración eucarística con la presencia de la figura del Santísimo, preludio de la gran procesión que recorrerá las calles del centro urbano. La comitiva bajará por la calle Pazos Fontenla y una de las novedades es que este año se alfombrará el tramo entre las intersecciones de Castelao y Eduardo Vincenti. Luego la procesión continuará a lo largo de Pazos Fontenla hasta llegar al entorno de las viviendas sociales de Banda do Río. Allí estará el primero de los altares ante los que se detendrá.

Los preparativos para el Corpus Christi 2026 en Bueu / Santos Álvarez

La marcha se retomará por Francisco Escáneo y el segundo de los altares estará situado en la pista deportiva de Banda do Río, justo al lado del mar. A continuación el recorrido proseguirá por la Avenida Montero Ríos, hasta llegar al entorno de la plaza de abastos y Centro Social do Mar. Allí estará el último de los altares donde la procesión se parará. Y a continuación se subirá por la calle peatonal Eduardo Vincenti, que volverá a estar alfombrada de principio a fin con unos diseños que prometen ser espectaculares. Finalmente, la procesión se recogerá en la capilla de San Xosé.

Para intentar que la mayor parte de todo este itinerario esté cubierto con alfombras desde la Asociación Cunchas e Flores, en colaboración con la Concellería de Cultura, se han puesto a disposición de los vecinos para brindarles ayuda e incluso plantillas. Este año desde el Concello se cambió el modelo de colaboración, que en las dos últimas ediciones era mediante ayudas económicas directas mediante bonos comercio, y se apostó por la puesta a disposición de material como cebada, concha, corteza de pino, tiza, cola blanca o transparente, verde, tintes o papel.

La programación para este fin de semana incluye una exposición de fotografías antiguas que forman parte del proyecto «Bueu en imaxes», que se podrá visitar en los jardines contiguos a la iglesia parroquial. Las obras para la construcción del Parque Urbano Lugrís en As Lagoas obligarán a cambiar el emplazamiento de la verbena, que será en la explanada del Centro Social do Mar con la orquesta Marbella a partir de las 21.00 horas de este domingo.

Plan de tráfico en Bueu

El plan de tráfico para el Corpus de Bueu incluye la prohibición de estacionar más de 15 minutos en la calle Pazos Fontenla, entre los cruces de Castelao y Francisco Escáneo, desde ayer a las 22.00 horas.En este mismo tramo quedará prohibida la circulación desde las 18.00 horas de este sábado hasta mañana domingo una vez que finalicen los festejos. En el caso de la Avenida Montero Ríos, también entre las intersecciones de Castelao y Francisco Escáneo, quedará prohibido el estacionamiento desde este sábado a las 13.00 horas. El tráfico rodado se cortará a las 18.00 horas y el cierre se prolongará hasta el domingo al acabar la procesión. Por último, el aparcamiento de la explanada del Centro Social do Mar quedará cerrado desde este sábado a las 15.00 horas para poder celebrar la verbena del domingo.

Visita papal

La celebración del Corpus coincide con la visita del Papa León XIV a España, por lo que desde las parroquias de O Morrazo lamentan no poder acudir este fin de semana a Madrid. «Este es mi primer año en Cangas y me estoy centrando en todo lo relacionado con el Corpus», cuenta el párroco de Cangas, Santiago Pérez.

Su homólogo de Bueu, José López, se manifiesta de la misma manera. «Viajará gente a título particular, pero la mayoría estará aquí pendiente del Corpus», apunta. Desde Domaio, el párroco Francisco Calvar señala que no podrá viajar debido a sus problemas de salud –acude tres veces por semana a diálisis–, «pero seguire muy atento su visita a través de lo que me cuenten los compañeros».