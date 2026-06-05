El vino de Moaña "Raigames" cosecha un nuevo premio y se alza con un Baco de Plata en Madrid

Moaña no sólo es pesca y mar, también es campo y se está abriendo un nombre en el mundo de la vitivinicultura gracias a las Bodegas Costas de Exportación, cuyo vino "Raigames" sigue cosechando premios en España, el último de ellos una plata en la XL edición de los Premios Baco, que se celebró este pasado 27 de mayo en Madrid, organizados por la Unión Española de Catadores. En marzo pasado, la bodega, cuyo gerente y administrador es Juan Pena, logró refrendar un oro en el Concurso Nacional de Vinos Vinespaña, que se celebró en Valladolid. La primera cosecha de 2024-2025 de esta bodega familiar, ya había conseguido también otro oro en este certamen y la consolidan en la élite de los blancos gallegos.

Juan Pena asegura que "Raigames", un nombre que alude a raíces entrelazadas y a su pasión por la música de gaita, es un monovarietal albariño elaborado en la bodega bajo la denominación de la Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo, "que ha irrumpido con fuerza en el panorama de los vinos premiados en España". La bodega moañesa ha logrado a nivel internacional la medalla de oro en el Bacchus International Competion 2026 y las de plata (2025) y bronce (2026) en el International Wine Challenge de Londres.

El viñedo en San Martiño. / Fdv

La bodega la lleva ahora la tercera generación familiar con Juan Pena a la cabezaza como gerente y administrador único, que muestra la satisfacción por este nuevo reconocimiento y pone el valor tanto al fundador de la empresa, José Costas Casás, que puso en marcha una de las primeras industrias vitivinícolas de la comarca de O Morrazo, como a Josefa Costas, segunda generación y verdadera "alma mater" de la bodega durante años.

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Las viñas de donde salen las uvas del vino "Raigames" maduran en la parroquia de San Martiño, en un viñedo de 1,5 hectáreas, propiedad de la pareja de ingenieros agrónomos, Isaac Rodríguez e Inma Arenas, quien junto al enólogo Jorge Hervella y la bodeguera jefa de la bodega, Verónica Moledo, producen este proyecto. la planta de Moaña tiene una capacidad de producción para 300.000 littros de vino, repartidos entre depósitos y bodega subterránea.