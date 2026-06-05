Los récords de la Moaña de los años 80

Las pistas de atletismo de A Xunqueira, en Moaña, se volverán a llenar de jóvenes este sábado con una nueva edición de la Olimpíada Escolar. Ya son 44 años uniendo deporte y educación, en una cita ineludible para que el alumnado de los distintos colegios compita en diferentes disciplinas de atletismo y establezca lazos de amistad que, en algunos casos, perduran toda la vida.

Desde el inicio de la prueba, los organizadores —Atletismo Samertolaméu, Concello de Moaña y Federación de ANPAS Arco da Vella— recogen las marcas de cada participante. No son pocos los récords que se mantienen desde hace décadas.

Entre ellos figuran los de dos atletas máster y actuales directivas del propio Atletismo Samertolaméu, que establecieron sus marcas en los años 80 representando al CEIP Reibón y que todavía hoy siguen en competición. Se trata de Yobana Bermúdez y Araceli Salgueiro, que conservan récords desde 1985 y 1986. Hasta comienzos de este siglo, las pruebas se disputaban en el antiguo campo de fútbol de tierra.

Las dos atletas recuerdan aquellos primeros años de las olimpiadas escolares. «Nos gustaba mucho. Trabajábamos con el profesor de gimnasia para llegar bien y la satisfacción de ganar era muy buena», apunta Yobana Bermúdez. «Además, pasábamos todo el día en el campo, hasta última hora de la tarde, comíamos todos juntos y animábamos a los otros compañeros del colegio», rememora Salgueiro.

Bermúdez mantiene el récord de 3 kilómetros marcha en categoría infantil sub-14 desde 1986. Entonces paró el cronómetro en 16:19.4. «Era una marca muy buena, similar a la que tengo ahora, y eso en pistas de tierra», apunta. Su compañera conserva dos récords: el de 80 metros vallas, con 13,2 segundos, que data de 1985, y el de salto de altura, con 1,50 metros, logrado en 1986. Ambos fueron conseguidos también en categoría infantil. Junto a las suyas, todavía se mantienen numerosas marcas de los años 80 y de comienzos de los 90.

Ambas explican por varias razones que tantos buenos resultados del pasado sigan sin batirse décadas después. «La primera es el cambio de edades por categorías. Antes éramos infantiles hasta los 14 años; ahora es hasta los 13 y, con 14, ya son cadetes. De todas formas, son marcas muy buenas y muy difíciles de batir», comentan.

Para alcanzar aquellos registros, aluden también al entrenamiento. «Nos entrenaba Miguel Cortegoso y la preparación era muy buena y más dura que ahora. Entrenábamos todos los días y, cuando llegábamos a la Olimpíada Escolar, estábamos muy bien preparadas», señalan. Eso explica también la cantidad de medallas que cada año se llevaba el CEIP Reibón.

Señalan, además, que muchas de las pruebas de atletismo que se disputaban antes ya no se celebran «o faltan jóvenes que quieran hacer disciplinas como las vallas», lamentan.

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