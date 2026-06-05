Un profesor de Moaña y corrector en la Pruebas de Acceso a la Universidad defiende la CIUG frente a los errores y destaca su garantía de "confidencialidad"

La polémica generada en esta última Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) por los errores detectados en enunciados de los exámenes de Historia de España (comparativa sobre socialismo y anarquismo que pertenecía a otro bloque) y de Dibujo Técnico (con una frase que no debería de estar sobre una recta y otra de una proyección horizontal que se mandó suprimir), sigue creciendo. Pero frente a las críticas a la Comisión Interuniversitaria (CIUG) que elabora y organiza los exámenes, también surgen quienes la apoyan sobre todo después de que el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, se escudara en estos errores para proponer que la Xunta tenga más participación en la convocatoria de 2028. Entre estos apoyos está el catedrático del Instituto As Barxas, en Moaña, Carlos Chapela, que lleva formando parte desde hace treinta años de uno de los grupos de trabajo que participan en la elaboración de los exámenes y es vocal vigilante y corrector, autor de preguntas dentro de su grupo.

Asegura que quiere dar su humilde experiencia en el proceso de acceso a la universidad y asegura que los errores "que os hai na elaboración das probas, teñen que ver cun principio do que pode presumir o sistema de acceso, a confidencialidade". Considera que la ciudadanía y también el profesorado "debe coñecer que os coordinadores do grupo de traballo teñen que presentar polo mes de febrerio, 5 ou 6 modelos posibles de examen, dos cales elíxese un por sorteo e imprímese para o día da proba". Insiste en que los coordinadores de las materias no pueden revisar ese examen hasta que se abren los sobres en la misma fecha de celebración de los exámenes: "Isto garante a confidencialidade e evita posibles filtracións, pero facilita a comisión de erros".

La comisión interuniversitaria que organiza los exámenes está integrada por grupos de trabajo de cada materia, dirigidos por profesorado de cualquiera de las tres universidades de Galicia, con una persona vicedirectora también de la Universidad y los restantes integrantes en su mayoría son profesores de institutos. En estos grupos se elaboran las preguntas y los criterios de corrección. Todas las peguntas se pasan a la persona que dirige el grupo y se confeccionan cinco exámenes de los que se elige uno por sorteo. Ese examen no lo sabe nadie hasta el día de la PAU. En este sentido y pese a esos errores, Chapela asegura que el sistema de trabajo de la CIUG ha funcionado bien a lo largo de los últimos años, al menos en las tres décadas de las que él puede hablar.

Polémica pregunta con error en el examen de Dibujo Técnico. / Fdv

Medidas para reducir errores

El catedrático de As Barxas considera "normal que "o estudiantado, as súas familias e incluso o profesorado dos institutos, clamen contra a proba e pidan dimisións", pero considera más adecuado que las instituciones con responsabilidad en la PAU, conocedoras de las entretelas del proceso, "acorden e adopten medidas que reduzan, xa que evitalas é difícil, as posibilidades de cometer erros". En este sentido, dice que algunas de estas medidas ya se están adoptando, al menos en algunos grupos de trabajo, como que todos los componentes puedan ver y valorar las preguntas que se proponen para el examen: "Deste modo as preguntas chegan ao coordinador, quen ostenta a responsabilidade última de escoller e compoñer o examen definitivo, xa revisadas por varias personas especialistas". Añade que otra medida, que no le consta que se hubera implantado, es que la persona que lleva la vicedirección del grupo de trabajo, pueda revisar el modelo definitivo seleccionado para la prueba una vez impreso: "Os que levamos redactando exames moitos anos, sabemos que es ti o último en darte conta dun erro aínda que o teñas diante dos ollos. Que dous profesionais universitarios coñezan por anticipado o contido do exame non debe comprometer a confidencialidade do proceso".

Piensa que expertos en la materia serán capaces de proponer medidas adicionales que mejoren el desarrollo del proceso de acceso a la universidad, pero lo que también es seguro es que la desaparición de la CIUG y la toma de control por parte de la consellería "que por certo xa conta cun representante nos grupos de traballo, aínda que sen participar de forma activa por incomparecencia", no supondrá, por sí solas, "un aumento na calidade do proceso da igualdade de oportunidades para o estudantado galego".

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Carlos Chapela comparte que la PAU es una prueba decisiva para la vida de los estudiantes y debe ser tratada, no sólo con el mínimo, sino el mayor de los rigores, pero le resulta doloroso escuchar a una alumna en televisión cuando dice que no se fiaba de los correctores de la PAU. Comparte también que es cierto que los errores en esta prueba tan trascendental, socava su credibilidad y resultan difíciles de explicar "pero un sistema que durante tantos anos ven demostrando máis fortalezas que debilidades debería ser protexido por todos os que participamos nel" y que "os que cremos nun acceso igualitario á Universidade, sempre tivemos o sistema da CIUG como referencia e garantía de equidade e constitúe un brillante exemplo de colaboración entre as tres universidades galegas, capaces de organizar un proceso complexo no que participan centos de profesoras e profesores do ensino público galego".